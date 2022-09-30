體驗「原」創力！2022年台灣部落觀光成果嘉年華　首度移師鄒族逐鹿文創園區舉辦

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）延續歷年來「歡迎來做部落客」主題，展現台灣原住民16族的部落風貌及文化藝術風采，交通部觀光局自今(29)日起首次將「2022年台灣部落觀光成果嘉年華」活動移師鄒族逐鹿文創園區舉辦三天。

交通部觀光局主任秘書林佩君表示，自2014年宣布為部落觀光元年以來，今年邁入第9年，首次在原鄉部落舉辦，並且在9月17日新開幕營運的「鄒族逐鹿文創園區」辦理更有其重要的意義，此次活動規劃5大主題區：部落商品及遊程展示區、成果展示區、DIY活動區、戶外市集區、阿里山鄒族專區，為期三天的展場，將透過樂舞展演、遊程體驗、魅力商品和特色工藝，讓到場民眾充分感受歡樂的部落觀光嘉年華，也期待疫情解封後有更多國內外旅客到各部落去體驗原民風情。

嘉義縣政府縣長翁章梁表示，這次會場所在地逐鹿部落係由一群受莫拉克風災重創家園，被迫遠離家鄉，遷居至阿里山山腳下，由8個原民部落居民所組成的部落，透過中央、地方在軟硬體的協助，共同打拼經營，歷經十幾年來的努力，才有今天的成果。他更表示「鄒族逐鹿文創園區」的成立是一個重要里程碑，期待未來繼續透過公私部門協力，發展阿里山地區的觀光旅遊，讓國內外遊客更深度認識台灣之美。

邁入第9年的「台灣部落觀光成果嘉年華」由行政院涉及原住民事務的相關部會包括原住民族委員會、文化部、勞動部、內政部營建署、行政院農業委員會林務局及本局轄下阿里山、日月潭、參山、西拉雅、茂林、花東縱谷及東部海岸7個國家風景區管理處共同參展，展現近年來部落觀光的推動成果，自9月30日至10月2日，一連三天在嘉義縣番路鄉鄒族逐鹿文創園區辦理。

照片由阿里山國家風景區管理處提供

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