台南安平雅樂軒酒店 雙十國慶無限暢飲活動

雙十國慶將至，也是今年度最後一個連續假期。台南安平雅樂軒酒店特別推出10月8日及10月9日兩天舉辦雙十國慶無限暢飲活動，可以在台南最高空中酒吧 – 晴空酒吧一起豪飲同樂。活動更邀請台南在地知名的四四拍電子音樂唱片行DJ現場Live放歌與大家狂歡。活動當天還有同樂賓果連線遊戲炒熱氣氛，優勝者即可獨得華航商務艙指定香檳。成人每位1,010元(已含一成服務費)，席次有限，售完為止。訂位專線：(06)390-5022，訂位連結https://reurl.cc/RXnjQZ。

從9月開始，台南週週活動爆滿，讓各地旅客除了大飽口福之外，也更加認識台南在地藝文藝術活動。台南安平雅樂軒酒店這次於10月8日及10月9日連續兩天下午6時至下午10時推出「雙十國慶樂暢飲派對」，現場提供香檳、紅酒、白酒、威士忌、無酒精調飲及軟性飲料無限暢飲，入場時每人即可以一杯葛萊美香檳做為派對開場，每桌贈送美式炸物拼盤一份。活動期間還會舉辦「Let's Bingo」同樂遊戲，最先連線成功的優勝者即可獨得華航商務艙指定香檳一瓶。期間也邀請台南在地知名的四四拍電子音樂唱片行DJ現場Live電子音樂與大家一起歡慶連續假期。收費成人每位1,010元(已含一成服務費)，活動熱烈詢問中，席次有限，售完為止。訂位專線：(06)390-5022，訂位連結https://reurl.cc/RXnjQZ。

雙十國慶樂暢飲派對對於酒款的選擇絕不馬虎，此次選擇的葛萊美香檳不僅被全球超過70個大使館與領事館指定為宴客用酒，以清新豐富的果香口感，明亮爽口的綿密氣泡，連續多年被華航選為商務艙指定用酒，可口花香和洋溢洋槐、桃、梨美妙組合。愉悅清新的酸度成熟度，與飽滿的口感之間，取得美好的平衡。紅酒選用嚴選法國有機小農酒莊的精品葡萄酒商 – Tanins尋酒師的超級波爾多紅葡萄酒，此酒款口感圓潤豐美，既帶著櫻桃香也留著黑莓香，交會出層次分明的迷人餘韻。

白酒則是Tanins波爾多白葡萄酒，入口時先是果香充滿鼻腔，再有酒香環繞舌尖。喝完紅白酒還可選擇格蘭傑 12年Lasanta單一麥芽威士忌，豐富飽滿的香氣伴隨著太妃糖、薑與核桃等口感，再加上葡萄乾、辛香料與柑橘的風味，多元的層次感，曾獲《威士忌聖經》93分的高度肯定。晴空酒吧無酒精調飲此次推出Virgin Margarita及Virgin Pina Colada，兩款皆帶有果香伴隨著酸甜口感，濃濃熱帶風味讓你彷彿置身於島嶼度假，感受安平鄰近海港的假期悠閒。