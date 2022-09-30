2022關渡鳥藝術 邀您共同玩賞關渡

2022「關渡 x 鳥 x 藝術」記者會於今（28）日上午在臺北市政府一樓大廳舉行，邀請本府產發局林崇傑局長一同出席，為「臺北國際賞鳥博覽會」、「關渡國際自然藝術季」及「鬧熱關渡節」三大關渡地區系列活動揭開序幕，今年的「關渡 x 鳥 x 藝術」特別以「看見曙光，堅定希望」為行銷主題，讓市民朋友在後疫情時代藉由參與結合自然生態與人文歷史的活動中，獲得身心靈上的療癒感。

北市動保處表示，臺北市是一個致力於自然生態保育及推廣動物友善的城市，無論每年在關渡自然公園周邊舉辦的關渡鳥藝術系列活動，或近期響應的世界動物日，都是希望讓市民朋友擁有生態保育、動物友善的觀念，並與大自然和諧共處。關渡鳥藝術系列活動於下半年陸續舉行，「鬧熱關渡節」將在10/28、29於關渡中港河碼頭登場，推出全臺唯一水上市集、光夜市等活動。「臺北國際賞鳥博覽會」也配合郵政博物館分別於9/17、24與10/2、9推出鳥類郵票導覽與DIY的暖身活動。接著以「療癒，作為一個方法」為主題的「關渡國際自然藝術季」，將於11/5在關渡自然公園盛大開幕，鼓勵民眾走向自然。

近年人們遇到疫情影響了生活，也對生命有著不同的詮釋。在這疫情的最後一哩路，希望藉由結合自然生態與人文藝術的「2022關渡鳥藝術」系列活動，以大自然融入在地元素提供市民朋友前所未有的療癒感，歡迎熱愛自然生態與藝術人文的市民，號召身邊的親朋好友們一同共襄盛舉！