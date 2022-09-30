台灣首座葛萊美獎盃限時登場！獲獎專輯《八歌浪》同步展出　

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)專輯《八歌浪》獲葛萊美最佳唱片包裝設計獎，抱回台灣首座葛萊美獎，該獎盃將於10月1日起至12月31日台北流行音樂中心文化館展出。

今年4月，台灣設計師李政瀚及于薇以專輯《八歌浪》(Pakelang)奪下2022年最佳唱片包裝設計獎（Best Recording Package），抱回台灣首座葛萊美獎，北流取得主辦單位授權，該獎盃將於北流文化館常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》內展出，獲獎專輯也將一同公開展示。

獲獎專輯設計相當吸睛，音樂由董事長樂團、蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊跨界合作，以阿美族古調為基底，加入雷鬼、電子、搖滾等元素編曲，展現創新音樂風格；專輯延伸音樂概念，以馬蘭部落所在的東部海岸為核心，用紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌，令人感受海島澎派的音樂能量。

《唱 我們的歌 流行音樂故事展》梳理台灣近百年流行音樂史，規劃12個展區逾1300件展品，包括搖滾天王伍佰第一把Les Paul電吉他、張雨生生前最常使用的紅色吉他、嘻哈先鋒宋岳庭「Life’s a Struggle」手稿、五月天的混音器等。



李政瀚及于薇抱回台灣首座葛萊美獎。(圖/北流)



(圖/北流)