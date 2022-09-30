Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

台灣首座葛萊美獎盃限時登場！獲獎專輯《八歌浪》同步展出　

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/30 16:01
台灣首座葛萊美獎杯將於10月1日起台北流行音樂中心文化館展出。(圖/台北流行音樂中心)

台灣首座葛萊美獎杯將於10月1日起台北流行音樂中心文化館展出。(圖/台北流行音樂中心)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)專輯《八歌浪》獲葛萊美最佳唱片包裝設計獎，抱回台灣首座葛萊美獎，該獎盃將於10月1日起至12月31日台北流行音樂中心文化館展出。

今年4月，台灣設計師李政瀚及于薇以專輯《八歌浪》(Pakelang)奪下2022年最佳唱片包裝設計獎（Best Recording Package），抱回台灣首座葛萊美獎，北流取得主辦單位授權，該獎盃將於北流文化館常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》內展出，獲獎專輯也將一同公開展示。

獲獎專輯設計相當吸睛，音樂由董事長樂團、蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊跨界合作，以阿美族古調為基底，加入雷鬼、電子、搖滾等元素編曲，展現創新音樂風格；專輯延伸音樂概念，以馬蘭部落所在的東部海岸為核心，用紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌，令人感受海島澎派的音樂能量。

《唱 我們的歌 流行音樂故事展》梳理台灣近百年流行音樂史，規劃12個展區逾1300件展品，包括搖滾天王伍佰第一把Les Paul電吉他、張雨生生前最常使用的紅色吉他、嘻哈先鋒宋岳庭「Life’s a Struggle」手稿、五月天的混音器等。

台灣首座葛萊美獎盃限時登場！獲獎專輯《八歌浪》同步展出　
李政瀚及于薇抱回台灣首座葛萊美獎。(圖/北流)

台灣首座葛萊美獎盃限時登場！獲獎專輯《八歌浪》同步展出　
(圖/北流)
八歌浪
葛萊美獎
設計
文化
流行音樂
台北流行音樂中心
李政瀚
于薇
最佳唱片包裝設計獎

相關新聞

歷經15年修復！日治時期總督府山林課宿舍群　榮獲台北市文化資產保存維護譽揚獎
歷經15年修復！日治時期總督府山林課宿舍群　榮獲台北市文化資產保存維護譽揚獎
2022/09/27 09:46
台捷簽訂半導體、教育合作備忘錄 德拉霍斯：台海和平穩定是合作關鍵
台捷簽訂半導體、教育合作備忘錄 德拉霍斯：台海和平穩定是合作關鍵
2022/09/23 15:32
台灣光環境獎決選名單揭曉！南寮絕美新地標「波光市集」、鳴日廚房入列
台灣光環境獎決選名單揭曉！南寮絕美新地標「波光市集」、鳴日廚房入列
2022/09/19 17:03
這樣也能罵？台灣天后蔡依林破金氏世界紀錄　意外踩中國小粉紅「918」底線遭出征
這樣也能罵？台灣天后蔡依林破金氏世界紀錄　意外踩中國小粉紅「918」底線遭出征
2022/09/19 12:11
破紀錄！TAIWAN PLUS生活節重返東京吸引20萬人參加　滅火器舒米恩與日民眾為台祈福
破紀錄！TAIWAN PLUS生活節重返東京吸引20萬人參加　滅火器舒米恩與日民眾為台祈福
2022/09/19 11:28

更新時間 : 2022-09-30 17:05 GMT+08:00

最受歡迎

家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打
專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
「台灣越來越重要」美國CNN有線電視新聞國際公司　宣布開設台北分社
「台灣越來越重要」美國CNN有線電視新聞國際公司　宣布開設台北分社
朴敏英新戲「月水金火木土」首播　劇中飆唱IU好日子、爆瘦模樣引粉絲擔憂
朴敏英新戲「月水金火木土」首播　劇中飆唱IU好日子、爆瘦模樣引粉絲擔憂
笑歪！瘋狂動作喜劇《末日救世主》致敬《北斗神拳》　日本首週本土新片票房冠軍台灣搞笑上映
笑歪！瘋狂動作喜劇《末日救世主》致敬《北斗神拳》　日本首週本土新片票房冠軍台灣搞笑上映