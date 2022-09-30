必玩攻略！台北白晝之夜四大場域亮點作品推薦　聯名Nike熬夜邊跑邊玩

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2022白晝之夜推薦展品及另類玩法搶先看！

源自法國的城市夜間藝術節「白晝之夜」（La Nuit Blanche），跨夜舉辦、公眾場域、自由參與，象徵公民的城市自主權，自2016年起，台北也加入響應行列，2022台北白晝之夜將於明(1)日晚間登場，60組藝術家將嗨翻士林四大展區－台北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸公園和台北科學藝術園區，故宮響應活動延長營業時間，現在就讓我們一起來看看推薦的亮點吧！也不要錯過文末的「另類玩法」！

第一區、台北表演藝術中心



藝術家「404.NF」作品模擬。(圖/主辦單位)

①《召喚士林》。透過燈光裝置軟化建築，重新賦予台北表演藝術中心最顯眼的銀色大球新的意義。

② 藝術家「404.NF」透過裝置在場域捕捉其中細微的感知與動態，並重新定義⼈與空間裝置的關係，試圖喚醒觀者們的身體經驗與感知，創造獨特感官世界。

③《參觀回路沉浸式互動體驗》邀請民眾探訪劇院隱藏空間，從不一樣的角度接觸劇場創作，揭開劇院的神秘面紗。

④《Still (life) in Taipei》在北藝中心開館期間，多名合作表演者將隨機出沒場館一樓、二樓公共空間，與經過的民眾形成多處偶然表演的狀態，在舞蹈裡聊天，也在交談中舞蹈

⑤ 「畸零地工作室」將藝術創作中的鑄模及燒製手法，挪用到食物生產上，創造出「雞蛋糕X古蹟」的混種「古蹟燒」，使日常中常見的造型雞蛋糕，成為可食用的雕塑品與紀念碑，以此回應文資保存及地方賦權等命題，拓展大眾對此的認識。近年更與國立台灣歷史博物館國家文化記憶庫合作，集結社群，攜手傳承與創新應用地方文史。

⑥ 「VERSEＸ白晝夜談」，探討劇場與劇場外的藝術可能、常民文化的匯集與創作、城市建築的風景變遷。

第二區、士林夜市



Julien Nonnon《城市旅遊》。(圖/主辦單位)

① 西班牙藝術團體「Luzinterruptus」帶來《空白扉頁》作品，以「光」為原始材料，以黑暗為畫布，邀請民眾在這些筆記本頁面上，寫下在這段長期隔離和疏離的時間中，曾經浮現的感受、恐懼、喜悅和思緒，共同創作出一片紀念性的巨大拼貼，形成士林圓環的記憶光牆

② 法國藝術家「Julien Nonnon」作品《城市旅遊》將在士林街頭進行「街頭光雕投影」，巨型都市動物人光影，以半人半獸型態呈現，並以城市建築為創作基礎，邀請觀眾前來發掘其數位壁畫，作品曾展出於紐約時代廣場、法國白晝之夜。

③「登曼波」帶來攝影創作，以Drag Queen的戲劇舞台演出，讓寫實的生活場景出現一種魔幻寫實的超現實80年代電影Cyber Punk邪典霓虹風格。

④「李育昇與拚場藝術撞擊」以跨領域的藝術創作，透過現代語彙演繹傳統文化，在士林百年廟宇慈諴宮，帶來可靜可動的神偶裝置，展現新的在地藝術與庶民文化美學。

⑤「深夜放電所」以強烈且帶有電⼦感的視覺美學，試圖帶領觀者脫離現實的感受，以獨特的語彙處理當代⽣活經驗和性別議題，直播主水兒將透過直播、遊戲等方式，尋找偶遇愛情的機會，找到對的人，他們很可能一起放聲合唱對的歌，或者就給一瓶結冰水。

⑥「本劇場」作品《我不好，你也不會好，大家都不好》，創作取材於漳泉械鬥發生在18世紀中到19世紀末的台灣，為祖籍福建的兩大族群間的衝突。最後您是大殺四方的征服者呢？還是顧全大局的妥協者？還是您會找到共榮的局面呢？邀請您加入任一泉漳兩大陣營，參與這段歷史過程。

⑦「Ponay的原式Cover」用來自東海岸的海派氣口，以原住民卡拉OK唱腔重新改編詮釋多首經典歌曲，一首首原式改編的華語金曲，現場伴奏演出，歡迎來賓點唱。

第三區、士林官邸公園



《漁光》。(圖/都市藝術工作室提供)

① 邱承宏《漁光》，作品由工業吊車及水晶燈所構成，透過這充滿衝突與奇想的物件組合，創造出一處帶有著超現實感的場景。現場伴隨著微風與日影，及樹林中那些蟲鳴，像是在黑夜裡保留了一處自然與人工相互交織而成的精神場所。

② 羅智信《馴花》，挑戰歷史場域，探討威權與服從的權力關係，一連串問題自然展開。

③「譚天」把小丑作為一種喜劇身體，遵照內心，不受拘束，他會盡其所能地冒犯你或取悅你，讓我們一起徹夜狂歡。

④「嚎哮排演」《深噎食堂2022超趕演出》是台灣喜劇表演團體，深噎食堂，幫你料理人生的煩惱，用幽默的料理消化你人生的苦。來吧，有什麼人生的煩惱，都說給老闆聽，不按牌理出牌的老闆，還有本店的常客，或許會給你一個全新的方向，或是，看老闆拿出什麼樣讓你無法下嚥的美食。

⑤「毀容姐妹會」曾於《2022大港開唱》演出 ，集一身美麗的醜陋，號稱瑕疵品中的精品，可以生如蟻，而美如神，不論悲情的恰恰、嫵媚的倫巴、動人的迪斯可，都只為自身美麗而震動。

⑥《夢行》作品為舞踏演出，表演者們在各自的移動中完成隊伍的解離與集合，具備某種儀式性，白色的肉身攜帶著某種物件及氛圍、狀態進入隊伍中，接著離開隊伍再次循環，就如同一場清醒的睡眠。

⑦「狂夢藝術」藉由中西方文化風格為底蘊，搭配魔術、當代舞蹈、雜耍特技等新馬戲之元素相互融合，孕育出獨樹一格、 朝氣蓬勃的藝術能量。

⑧ 「設計師的仙界傳說」，從無限宇宙、通靈者聯盟到天界遊記Live Show，超深夜開講。

第四區、台北科學藝術園區



銘傳大學建築研究所。(圖/都市藝術工作室提供)

①台北市兒童新樂園：台灣最受歡迎的主題樂園之一，深受大小朋友們喜愛，響應白晝之夜舉辦「兒樂好chill 白晝fun不停-演唱會」，自下午4時起，開放民眾免費入場，延長開放時間至凌晨12時。

②台北市立天文科學教育館：響應白晝之夜活動，傍晚6時到凌晨12時免費入館，開放常設展與特展、宇宙劇場，與天文望遠鏡觀測室，邀請大家在這一夜置身銀河星系，感受天文之美，在最接近宇宙的地方，發掘太空的奧秘。。

③國立台灣科學教育館：7樓的《Action Scene》，由「銘傳大學建築研究所」以光電元素、動力元素、數位程式設計三者交織而成的整合設計，呈現起承轉合與如電影畫面般的律動感，同樓層的台北數位藝術節以「真相碎片」(FAKE IT REAL)為主題，帶來最前衛的數位藝術表現；平日不對外開放的11樓屋頂，在這晚保留給夜貓族，特別自凌晨12時開放至清晨6時，歡迎不眠的靈魂在此相遇台北的夜與晝。

另類玩法

Nike邊跑邊看

白晝之夜與Nike攜手合作，提供藝術與運動共創的全新體驗，活動中將邀請大學生放瘋跑，一起體驗NRC LOCAL RUN與藝術家創作內容，邊跑邊看展，帶來不一樣的觀展經驗；「Nike放瘋社集合」邀請到DJ QuestionMark、異鄉人、舞蹈老師謝馨慧，帶領大家跟隨音樂舞動，不分年齡放瘋跳起來，享受運動的美好，報名資訊請鎖定白晝之夜臉書粉絲專頁。

城市野營

疫情讓人們從群體中脫離，人們開始試著遠離人群、脫離城市，重新與自然建立連結。藝術家黑青以此發想，與實踐親近自然生活的「雪諾必克」(Snow Peak)共同合作，以露營的情境營造自然環境的氛圍，結合影像投影，在城市中，人們可以透過科技online回歸自然，歡迎你來白晝之夜體驗城市野營。

科學大舞廳

法國作曲家及音樂製作人Divyns狄文斯擔任演出嘉賓，他用台灣垃圾車音樂、捷運的「開門聲」、賣冰的「叭噗叭噗」玩電音創作，上傳影片到FB成為電音網紅，他將於台北科學教育館一樓大廳演出， 挑選比較chill的法式曲風French touch作為開頭，再慢慢導入EDM曲風帶動大家舞動起來，並加入科學元素，並獻唱法文歌。