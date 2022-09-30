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【疫情仍在高峰期】台灣9/30新增43280本土Covid19確診個案　225境外移入

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/30 14:11
【疫情仍在高峰期】台灣9/30新增43280本土Covid19確診個案　225境外移入

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增43,505例COVID-19確定病例，分別為43,280例本土個案及225例境外移入；另確診個案中新增50例死亡。

指揮中心呼籲，疫情目前仍處於高峰期, 民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

指揮中心表示，今日新增之43,280例本土病例，為19,886例男性、23,371例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,840例)，臺中市(5,789例)，臺北市(4,672例)，桃園市(4,570例)，高雄市(3,986例)，臺南市(2,807例)，彰化縣(2,258例)，新竹縣(1,220例)，屏東縣(1,130例)，苗栗縣(1,077例)，新竹市(1,048例)，宜蘭縣(1,030例)，雲林縣(1,008例)，南投縣(791例)，基隆市(725例)，嘉義縣(652例)，花蓮縣(555例)，嘉義市(453例)，臺東縣(366例)，金門縣(147例)，澎湖縣(142例)，連江縣(14例)。

指揮中心指出，今日新增50例本土病例死亡個案，為31例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、46例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月25日至9月27日，死亡日期介於9月8日至9月27日，詳如附件。

9月30日新增死亡COVID-19確診個案表　超連結

指揮中心說明，今日新增225例境外移入個案中，為131例男性、94例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(17例)，美國(9例)，加拿大及泰國(各4例)，菲律賓、韓國、日本、馬來西亞、新加坡及印尼(各3例)，奧地利、柬埔寨、法國、馬爾地夫及德國(各1例)，另168例感染國家調查中。入境日期介於今年8月30日至9月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,461,400例確診，分別為34,879例境外移入、6,426,467例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,053例COVID-19死亡病例，其中11,037例本土，個案居住縣市分布為新北市2,317例、臺北市1,233例、臺中市1,119例、高雄市1,020例、桃園市846例、臺南市835例、彰化縣636例、屏東縣440例、雲林縣344例、南投縣332例、苗栗縣292例、嘉義縣264例、基隆市247例、宜蘭縣227例、花蓮縣196例、新竹縣179例、嘉義市178例、臺東縣156例、新竹市125例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。
確診
本土
境外
高峰期
疫情

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