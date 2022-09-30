板橋凱撒Lotus蓮花泰式餐廳 正宗泰式美味搶先看

即將於10月第三週全新開幕的板橋凱撒Lotus蓮花泰式餐廳，為詮釋泰式餐酒館優雅風貌、正如火如荼進行餐廳佈置改裝；美饌設計上將傳統泰式料理注入生活藝術，運用天然香料、時令食材演繹經典的泰廚精髓，再搭配各式精選葡萄酒激創全新餐酒體驗，顛覆饕客對泰國菜的刻板印象。此次蓮花泰式餐廳搶先曝光推薦美饌，包括泰國皇室傳統佳餚「一口泰」、擁有百年歷史的傳統菜「馬荷」、世界名湯之一「酸辣蝦湯 冬陰功」、曾獲CNN票選世界名菜第一名的「馬沙曼牛肉」、道地庶民美食「古法鹽烤魚」及甜點代表作「芒果糯米」等，道道驚豔可口、令人回味無窮。

板橋凱撒全新餐飲品牌Lotus蓮花泰式餐廳，為了提供經典且道地的泰式美饌，特別邀請泰國曼谷藍帶廚藝學院何亞威老師擔任客座主廚，精心設計多達28道泰式料理，包括已有百年歷史的傳統佳餚「馬荷」，在泰文裡菜名原意為「奔馳的馬」，其說法是以前富貴人家不時需要接待遠來的客人，例如馬幫-從雲貴載運茶葉，遠客來的很匆忙，而「馬荷」就是廚房端出來應急的菜，裡面主要有豬肉、蝦、花生米、椰絲、水果及棕櫚糖，其甜味和香氣互相交織，用於前菜或開胃菜極為適合。另一道前菜「一口泰」，在泰文裡的解釋是把食物包在葉子裡一口吃下，據說這道菜為泰北公主介紹給泰國國王拉瑪五世，後來成為知名的泰國皇室餐前開胃菜，推算下來也已有將近200年歷史。

此道菜特別在於選用手掌大小新鮮的假蒟葉，再包入羅望子、椰絲、花生米、蝦米、紅葱頭、薑、檸檬 、辣椒等充滿甜、鹹、辣的辛香食材，入口品嚐豐富又具層次的多元風味，令人印象深刻。世界名湯之一的「酸辣海鮮湯」，在泰文裡它就唸做「冬陰功」，意思是由蝦和多種食材煮成的，而「功」在泰文裡就是蝦子。首先將新鮮蝦頭下鍋炒至變紅，加入適量水煮滾後再加入香茅段、南薑片、香菜頭、馬蜂橙葉，以小火熬煮20分鐘即是美味蝦高湯，再加入辣椒醬及椰奶。

多次獲得CNN票選世界名菜第一名的「馬沙曼牛肉」，其由來說法是受到回教飲食的影響，大約於17世紀時被帶進泰國皇室，當時泰國國王拉瑪二世（1767-1824）曾經寫詩懷念他的愛人為他手做的馬沙曼，也因此而造就此道名菜。經典的馬沙曼牛肉咖哩中的牛肉，一定要煮到軟潤入味，可說是極度考驗廚師的耐心。運用多樣辛香料及椰奶製成的泰國咖哩加上熬煮多時的牛肉，於口中散發出的美味幸福感無法言語。

「古法鹽烤魚」，它是一道庶民美食，將魚腹中放入新鮮辛香料，再以大量粗鹽包裹魚身置入烤箱燒烤，由於有粗鹽的保護，魚肉鮮美多汁，再搭配特製沾醬食用。最後推薦「芒果糯米」，選用泰國長糯米經過長時間浸泡蒸熟透，以斑蘭葉、椰奶、糖及少許鹽小火煮至糖融化即可離火，輕輕拌勻讓糯米完整吸收椰奶，再搭配在地小農供應的新鮮芒果肉一同食用，品出酸甜椰香的獨特風味，是道人人皆愛的泰國傳統甜品。

為了讓Lotus蓮花泰式餐廳完美詮釋餐酒搭配，可搭配美饌的酒單選項多達三十款以上，包括泰式調酒、香檳、紅白葡萄酒等，其中最推薦的四大葡萄名酒分別來自於世界金融雜誌評選為全世界前 13 名「最佳新創酒莊」之一的威石東酒莊氣泡酒、德國第一莊的伊貢米勒酒莊、美國加州的鹿躍酒莊、利吉酒莊等，透過酒液恰到好處的酸度與食物結合，於舌尖散發著獨特滑順的丹寧口感，達到味覺平衡的美妙搭配。