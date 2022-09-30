台灣「貴人散步」演出陣容揭曉！泰國潛力新秀Phum嗨翻億載金城　時間表演場館搶先看！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)泰國樂壇新星Phum Viphurit將再度來台參與2「貴人散步音樂節」，將在台南古蹟億載金城發表新作，貴人散步音樂節將於11月3日登場。

今年貴人散步音樂節的6大演出場館為，吳園、南美里活動中心、B.B. Art、兜空間、全美戲院、億載金城，首度攜手設計師竇騰璜將「兜空間」整棟建築打造成幻夢電子舞台；以實驗、電子、嘻哈音樂為主， 觀眾可以暢遊其中體驗專屬酒吧，可選擇躺著聽或站著聽！

今年共有15組海外音樂人即將登上貴人舞台，包含韓國人氣歌手O3ohn、稀奇搞怪的韓國新銳團體TRPP、泰國甜蜜女歌手Numcha、泰國叛逆少年Alec Orachi、清邁英搖勁旅Common People Like You、印尼搖滾勁團.Feast等；其中，Phum Viphurit和音樂節的淵源深厚，首次海外演出就獻給2017年的台南貴人散步音樂節元年，此次再訪台南，Phum已經從當初的明日之星搖身變為亞洲獨立音樂小王子。

除了外團，排隊呼聲高的音樂人有帥氣第一名的JADE、 拉麵公子The Crane鶴、今年剛遠征西班牙人氣爆發中的仙氣女聲LÜCY、 I mean Us帶著新吉他手登場、台買加怪叔叔島國未來主義、 又野又HARD的達悟搖滾野東西、阿美族techno DJ汝妮、佛性金屬達摩、 來自印尼奇妙的聲音實驗KUNTARI、 日本腦洞怪女聲NTsKi妹妹、 近期轉變為搖滾女聲的客語女歌手黃宇寒X Rainy Knight、同樣仙氣逼人的邱淑蟬也入列。



(圖/貴人散步)

2020、2021的全球封城與隔離政策，貴人散步音樂節仍然實體辦理，2020觀眾爆炸性成長，三日突破10萬人次造訪，躍昇為亞洲最大Showcase音樂節，今年有全球37國近600組音樂人投件報名，海外投件數超過50%。

另外，「貴人時光」推出四條台南人也沒去過的旅遊路線，體驗傳統製香、農場鹿角蕨上板、參加竹筏沙洲的觀眾可品嘗現撈鮮蚵，或在虱目魚塭體驗虱目魚粥早餐；主辦單位將開團安排專車接送，讓觀眾可以看到第一場演出；另有超過40家友善店家活動期間提供各式折扣。

今年首度與台南知名設計旅館U.I.J Hotel & Hostel - 友愛街旅館共同推出「友愛貴寶地」旅宿套票，貴人散步音樂節期間的友愛街住客全是購買套票的觀眾，貴人團隊在UIJ館內舉辦住客專屬的派對，還有補充能量的瑜伽、花藝課程。