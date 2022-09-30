Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

台灣「貴人散步」演出陣容揭曉！泰國潛力新秀Phum嗨翻億載金城　時間表演場館搶先看！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/30 12:04
貴人散步音樂節將於11月3日登場。(圖/貴人散步)

貴人散步音樂節將於11月3日登場。(圖/貴人散步)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)泰國樂壇新星Phum Viphurit將再度來台參與2「貴人散步音樂節」，將在台南古蹟億載金城發表新作，貴人散步音樂節將於11月3日登場。

今年貴人散步音樂節的6大演出場館為，吳園、南美里活動中心、B.B. Art、兜空間、全美戲院、億載金城，首度攜手設計師竇騰璜將「兜空間」整棟建築打造成幻夢電子舞台；以實驗、電子、嘻哈音樂為主，觀眾可以暢遊其中體驗專屬酒吧，可選擇躺著聽或站著聽！

今年共有15組海外音樂人即將登上貴人舞台，包含韓國人氣歌手O3ohn、稀奇搞怪的韓國新銳團體TRPP、泰國甜蜜女歌手Numcha、泰國叛逆少年Alec Orachi、清邁英搖勁旅Common People Like You、印尼搖滾勁團.Feast等；其中，Phum Viphurit和音樂節的淵源深厚，首次海外演出就獻給2017年的台南貴人散步音樂節元年，此次再訪台南，Phum已經從當初的明日之星搖身變為亞洲獨立音樂小王子。

除了外團，排隊呼聲高的音樂人有帥氣第一名的JADE、拉麵公子The Crane鶴、今年剛遠征西班牙人氣爆發中的仙氣女聲LÜCY、I mean Us帶著新吉他手登場、台買加怪叔叔島國未來主義、又野又HARD的達悟搖滾野東西、阿美族techno DJ汝妮、佛性金屬達摩、來自印尼奇妙的聲音實驗KUNTARI、日本腦洞怪女聲NTsKi妹妹、近期轉變為搖滾女聲的客語女歌手黃宇寒X Rainy Knight、同樣仙氣逼人的邱淑蟬也入列。

台灣「貴人散步」演出陣容揭曉！泰國潛力新秀Phum嗨翻億載金城　時間表演場館搶先看！
(圖/貴人散步)

2020、2021的全球封城與隔離政策，貴人散步音樂節仍然實體辦理，2020觀眾爆炸性成長，三日突破10萬人次造訪，躍昇為亞洲最大Showcase音樂節，今年有全球37國近600組音樂人投件報名，海外投件數超過50%。

另外，「貴人時光」推出四條台南人也沒去過的旅遊路線，體驗傳統製香、農場鹿角蕨上板、參加竹筏沙洲的觀眾可品嘗現撈鮮蚵，或在虱目魚塭體驗虱目魚粥早餐；主辦單位將開團安排專車接送，讓觀眾可以看到第一場演出；另有超過40家友善店家活動期間提供各式折扣。

今年首度與台南知名設計旅館U.I.J Hotel & Hostel - 友愛街旅館共同推出「友愛貴寶地」旅宿套票，貴人散步音樂節期間的友愛街住客全是購買套票的觀眾，貴人團隊在UIJ館內舉辦住客專屬的派對，還有補充能量的瑜伽、花藝課程。
貴人散步音樂節
億載金城
台南

相關新聞

台南晶英酒店喜宴顧客　數十人腹瀉嘔吐就醫
台南晶英酒店喜宴顧客　數十人腹瀉嘔吐就醫
2022/09/26 09:30
串連台灣古都生活廊帶！南市府加速捷運路網規劃作業　第一期藍線綜合規劃送交通部審議
串連台灣古都生活廊帶！南市府加速捷運路網規劃作業　第一期藍線綜合規劃送交通部審議
2022/09/21 11:13
英國女王逝世！奇美博物館「女王包」被搶光緊急追加　女王首幅全像攝影肖像首度台灣展出
英國女王逝世！奇美博物館「女王包」被搶光緊急追加　女王首幅全像攝影肖像首度台灣展出
2022/09/12 11:30
台南吊車觸6600伏特高壓3人亡 老父目睹2兒葬身火海
台南吊車觸6600伏特高壓3人亡 老父目睹2兒葬身火海
2022/09/06 14:55
君品Collection首次插旗台灣古都　預計2024年台南安平試營運
君品Collection首次插旗台灣古都　預計2024年台南安平試營運
2022/09/06 14:27

更新時間 : 2022-09-30 12:31 GMT+08:00

最受歡迎

家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打
專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
朴敏英新戲「月水金火木土」首播　劇中飆唱IU好日子、爆瘦模樣引粉絲擔憂
朴敏英新戲「月水金火木土」首播　劇中飆唱IU好日子、爆瘦模樣引粉絲擔憂
「台灣越來越重要」美國CNN有線電視新聞國際公司　宣布開設台北分社
「台灣越來越重要」美國CNN有線電視新聞國際公司　宣布開設台北分社
笑歪！瘋狂動作喜劇《末日救世主》致敬《北斗神拳》　日本首週本土新片票房冠軍台灣搞笑上映
笑歪！瘋狂動作喜劇《末日救世主》致敬《北斗神拳》　日本首週本土新片票房冠軍台灣搞笑上映