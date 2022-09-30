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朴敏英爆熱戀富豪詐欺犯 李政宰、鄭雨盛意外捲入炒股嫌疑

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/30 11:24
朴敏英（圖／截自IG @rachel_mypark）

朴敏英（圖／截自IG @rachel_mypark）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓演員朴敏英28日遭南韓知名爆料媒體Dispatch（簡稱D社）爆出男友為有詐欺前科的富豪-姜鍾賢（音譯，강종현），還意外扯出李政宰及鄭雨盛的炒股嫌疑。

朴敏英遭Dispatch發現熱戀中，但隨著D社更深入的調查，卻發現了男友姜鍾賢驚人的背景。根據D社追蹤，姜鍾賢住在漢南洞最豪華的別墅裡，經常搭乘邁巴赫、賓利、勞斯萊斯等豪華轎車，也擁有多家公司，但卻沒有任何一個車、房及公司掛在姜的名下，疑為掩人耳目。他在江南某知名夜店是VVVIP，一個晚上就消費了1億韓元（約250萬台幣）的香檳。

朴敏英不僅經常進出姜的別墅，還會一起回男方老家，與男方媽媽互動親密，男方亦會與朴敏英一起回朴與父母位於清潭洞的家，似乎都與雙方家長感情不錯。朴在去年12月與前經紀公司期滿不續約，隔天宣布加入Hook Entertainmaent，為姜鍾賢投資的事業之一。韓媒調查姜上市公司的登記副本後也發現，朴敏英的親姐姐為姜公司Inbiogen的外部董事，最大股東兼代表則為姜的妹妹。

根據Dispatch爆料，姜鍾賢經營許多虛擬貨幣、NFT、元宇宙等公司，也是加密貨幣圈的大戶。他2013-2014年間因詐欺騙取35億韓元（約8,750萬台幣），遭判刑2年6個月，隨後又捲入金融公司貸款詐騙案，疑私吞100億韓元（約2.5億台幣）。

D社的調查也意外發現了兩位大咖演員李政宰與鄭雨盛涉嫌炒股。他們在2016年共同成立了一間經紀公司Artist Company，並邀請金在旭任公司董座，而金同時是姜旗下公司Bithumb的最大股東。當時李政宰與鄭雨盛各砸了10億韓元投資的Vidente也是姜的公司，當時正面臨下市危機，但兩位演員投資的消息一出，股價隔天立刻翻倍上漲，Bithumb也連帶受益上漲。

不過爆料一出，李政宰與鄭雨盛經紀公司Artist Company表示，他們當初是在金在旭的推薦下投資，當時以為該公司是製造攝影相關器材的公司，後來才知道涉及區塊鏈，於是在2018年回收了所有資金，並非炒股。而金在旭也在2018年將持有的15%股份變賣，現在金在旭與Aritist Company已無任何關聯。

朴敏英經紀公司則是到昨（29）日晚間才出聲明，表示朴已與戀愛傳聞中的對象分手了，有關朴從男方那邊取得很多金錢的謠言也絕非事實，姊姊也已向Inbiogen表達辭去公司外部董事一職，並表示，朴現在的首要任務是完成「月水金火木土」的拍攝，會盡力不讓作品受到影響。許多南韓網友留言表示「太好了，做得好」，但也有許多網友表示懷疑「連親姐姐都涉及在內，有可能一個早上就分手了嗎？」「確定是真的分手了嗎？」
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演員
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更新時間 : 2022-09-30 12:31 GMT+08:00

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