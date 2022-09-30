迎台灣國境解封 旅遊潮將起　N95口罩戴好戴滿　專家教你三步驟辨真偽

辨識三大要素 才能真正防護

這幾年下來，許多民眾家裡都囤了不少的N95口罩，但手上的口罩是真是假？根據全球前五大的N95口罩製造商Makrite執行長溫政延表示，真正的N95口罩須經過NIOSH(美國國家職業安全衛生研究所National Institute for Occupational Safety and Health，簡稱NIOSH)認證核可，因此建議民眾透過以下三個辨識要素，來輕鬆判斷。

首先第一步驟，檢查口罩上是否印有「NIOSH」認證及口罩防護等級的字樣(如N95)。確認好後，第二步驟就是上面要有以TC為開頭的一連串神秘數字，也就是NIOSH認證的「TC證號」。最後一關要放大眼睛，認清口罩上要有「生產廠家的名稱及型號」才是正確的。

所以在網站購買時，切記搜尋的關鍵字須加上NIOSH，用NIOSH N95 搜尋，才能找到正規 N95！或在實體藥局、五金行購買時也一樣指定，並再次確認是否具備三排字樣、三大要素，就可以安心購買，讓合格安全的N95口罩成為最佳旅遊神隊友。

三個辨識要素，輕鬆判斷N95真偽。（廠商提供）

為什麼疾病傳染防治專家都推薦配戴N95口罩，究竟和其他的口罩有什麼不同呢？

N95口罩是通過美國職業安全衛生研究所﹙NIOSH﹚ 認證合格之九種職業安全防護口罩的其中一種，N代表其防護污染源對象，適用於非油性粉塵微粒(粒徑0.3微米)，95代表其能阻擋至少95%的空浮微粒，可以阻隔至0.3微米的微小病毒傳播飛沬顆粒簡單來說，N95口罩比一般醫療口罩只能阻隔3微米的病毒傳播飛沬顆粒，更精細了10 倍！所以這就是為什麼有密閉空間或群聚集病毒濃度高的地方，需要配戴N95口罩的重要原因。