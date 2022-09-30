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迎台灣國境解封 旅遊潮將起　N95口罩戴好戴滿　專家教你三步驟辨真偽

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/30 11:58
你手上的口罩是真是假？真正的N95口罩須經過NIOSH認證核可。（廠商提供）

你手上的口罩是真是假？真正的N95口罩須經過NIOSH認證核可。（廠商提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）日本觀光將於10/11全面解封，緊接著台灣也將於10/13取消入境隔離措施，想要出國的你是不是蠢蠢欲動？但長途旅行別忘了在飛機或火車等交通工具密閉空間的隔絕防護，近來許多人都會優先選擇防護性更強的N95口罩，但各式各樣的N95口罩，令人眼花撩亂不知從何買起，究竟選購時該如何判斷真偽，與要注意哪些小細節呢？簡單三大步驟讓你安心選購。

辨識三大要素 才能真正防護

這幾年下來，許多民眾家裡都囤了不少的N95口罩，但手上的口罩是真是假？根據全球前五大的N95口罩製造商Makrite執行長溫政延表示，真正的N95口罩須經過NIOSH(美國國家職業安全衛生研究所National Institute for Occupational Safety and Health，簡稱NIOSH)認證核可，因此建議民眾透過以下三個辨識要素，來輕鬆判斷。

首先第一步驟，檢查口罩上是否印有「NIOSH」認證及口罩防護等級的字樣(如N95)。確認好後，第二步驟就是上面要有以TC為開頭的一連串神秘數字，也就是NIOSH認證的「TC證號」。最後一關要放大眼睛，認清口罩上要有「生產廠家的名稱及型號」才是正確的。

所以在網站購買時，切記搜尋的關鍵字須加上NIOSH，用NIOSH N95 搜尋，才能找到正規 N95！或在實體藥局、五金行購買時也一樣指定，並再次確認是否具備三排字樣、三大要素，就可以安心購買，讓合格安全的N95口罩成為最佳旅遊神隊友。

迎台灣國境解封 旅遊潮將起　N95口罩戴好戴滿　專家教你三步驟辨真偽

三個辨識要素，輕鬆判斷N95真偽。（廠商提供）

為什麼疾病傳染防治專家都推薦配戴N95口罩，究竟和其他的口罩有什麼不同呢？

N95口罩是通過美國職業安全衛生研究所﹙NIOSH﹚ 認證合格之九種職業安全防護口罩的其中一種，N代表其防護污染源對象，適用於非油性粉塵微粒(粒徑0.3微米)，95代表其能阻擋至少95%的空浮微粒，可以阻隔至0.3微米的微小病毒傳播飛沬顆粒簡單來說，N95口罩比一般醫療口罩只能阻隔3微米的病毒傳播飛沬顆粒，更精細了10 倍！所以這就是為什麼有密閉空間或群聚集病毒濃度高的地方，需要配戴N95口罩的重要原因。
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更新時間 : 2022-09-30 12:31 GMT+08:00

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