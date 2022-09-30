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〈時評〉民進黨縱容　讓「鏡電視」這把火燒到蔡總統身上

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/09/30 11:36
（圖/截取自9月30日鏡新聞)

（圖/截取自9月30日鏡新聞)

鏡電視的爭議，牽扯上蔡英文總統和行政院長蘇貞昌，即便總統府和行政院都否認曾經施壓國家通訊傳播委員會（NCC），但會捲入這個漩渦，也是民進黨政府一再縱容鏡電視的各種傳言，才會造成今天的這個結果。

鏡電視從申請執照以來，一直傳出與民進黨政府友好、背後有綠營撐腰，而且，與鏡電視友好的鏡周刊，近年來的一些報導，反而是將焦點鎖定在野黨人士，導致傳言漫天飛舞。

從去年開始，坊間最常聽到的一個說法，是民進黨前秘書長洪耀福介入鏡電視，而洪耀福正是英系最重要的領導人物，所以蔡總統和鏡電視的關係，才會一直被畫上連結的等號。

像最近曝光的錄音帶談話內容顯示，鏡電視前董事長裴偉在去年12月17日鏡電視股東會上，對股東們表示，已透過洪耀福與蘇貞昌等人，向NCC主委陳耀祥施壓。

前鏡電視董事長陳建平也發表聲明，證實了上述內容；同樣地，裴偉發出的聲明中，強調被公開的錄音內容是經刻意剪輯，製造不實輿論，將提告求償，但對於與民進黨政府或洪耀福等人關係，裴偉選擇輕描淡寫，只說若他真有通天本領可以施壓總統府、行政院，鏡電視何以需要耗時26個月？

然而，電視台審照，本來就有一定的流程，26個月的時間，仁智互見，最重要的關鍵，是總統府和行政院到底有無介入關切，裴偉並沒有說清楚。但裴偉是商人，當然會有一定的話術，如同他要爭取更多人入資，勢必要展現個人的政商人脈，何況，即便就算錄音帶內容如同裴偉所言遭到刻意剪接，但也間接證明裴偉在一些內容場合上，都有觸及到總統府、行政院、洪耀福、陳耀祥等話題。

要澄清這件事情，除了裴偉外，另一造是民進黨政府的相關人士，尤其是被點名多次的洪耀福。可是，幾乎快一年的時間，洪耀福始終沒有正式出面否認，包括蔡英文總統也沒有公開澄清，相關傳言和說法就在政壇上、媒體圈內不脛而走，幾乎演變成為一個眾所皆知的秘密。

也因此，讓裴偉能夠利用這些機會一直打擦邊球，結果雪球愈滾愈大，如今，連一些錄音帶都曝光，原本的火苗也變成一場大火，還直接延燒到蔡總統和蘇貞昌身上。

民進黨政府若像以前一樣，只是簡單澄清和否認，不拿出其他動作自清，恐怕接下來只會惹來更大風暴。
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