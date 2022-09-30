〈時評〉民進黨縱容　讓「鏡電視」這把火燒到蔡總統身上

鏡電視的爭議，牽扯上蔡英文總統和行政院長蘇貞昌， 即便總統府和行政院都否認曾經施壓國家通訊傳播委員會（NCC） ，但會捲入這個漩渦，也是民進黨政府一再縱容鏡電視的各種傳言， 才會造成今天的這個結果。

鏡電視從申請執照以來，一直傳出與民進黨政府友好、 背後有綠營撐腰，而且，與鏡電視友好的鏡周刊， 近年來的一些報導，反而是將焦點鎖定在野黨人士， 導致傳言漫天飛舞。

從去年開始，坊間最常聽到的一個說法， 是民進黨前秘書長洪耀福介入鏡電視， 而洪耀福正是英系最重要的領導人物，所以蔡總統和鏡電視的關係， 才會一直被畫上連結的等號。

像最近曝光的錄音帶談話內容顯示，鏡電視前董事長裴偉在去年12 月17日鏡電視股東會上，對股東們表示， 已透過洪耀福與蘇貞昌等人，向NCC主委陳耀祥施壓。

前鏡電視董事長陳建平也發表聲明，證實了上述內容；同樣地， 裴偉發出的聲明中，強調被公開的錄音內容是經刻意剪輯， 製造不實輿論，將提告求償， 但對於與民進黨政府或洪耀福等人關係，裴偉選擇輕描淡寫， 只說若他真有通天本領可以施壓總統府、行政院， 鏡電視何以需要耗時26個月？

然而，電視台審照，本來就有一定的流程，26個月的時間， 仁智互見，最重要的關鍵，是總統府和行政院到底有無介入關切，裴 偉並沒有說清楚。但裴偉是商人，當然會有一定的話術， 如同他要爭取更多人入資，勢必要展現個人的政商人脈，何況， 即便就算錄音帶內容如同裴偉所言遭到刻意剪接， 但也間接證明裴偉在一些內容場合上，都有觸及到總統府、行政院、 洪耀福、陳耀祥等話題。

要澄清這件事情，除了裴偉外，另一造是民進黨政府的相關人士， 尤其是被點名多次的洪耀福。可是，幾乎快一年的時間， 洪耀福始終沒有正式出面否認，包括蔡英文總統也沒有公開澄清， 相關傳言和說法就在政壇上、媒體圈內不脛而走， 幾乎演變成為一個眾所皆知的秘密。

也因此，讓裴偉能夠利用這些機會一直打擦邊球，結果雪球愈滾愈大， 如今，連一些錄音帶都曝光，原本的火苗也變成一場大火， 還直接延燒到蔡總統和蘇貞昌身上。

民進黨政府若像以前一樣，只是簡單澄清和否認， 不拿出其他動作自清，恐怕接下來只會惹來更大風暴。