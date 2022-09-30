台北中山九昱希爾頓逸林酒店與頂級川滷「麻十七」推出獨家聯名乾拌麵新品

繼引發消費者廣大迴響的臭豆腐牛肉麵之後，台北中山九昱希爾頓逸林酒店將自家招牌餐飲，與近來造成熱烈討論，由藝人郭靜投資的頂級川味冷滷品牌「麻十七」聯名合作，自10月1日起獨家推出「細燉牛肉」與「南洋海鮮」兩款乾拌麵（每碗680元+10%附特調飲品一杯），以花椒麻辣及辣口椰汁風味，搭配「麻十七」人氣鮑魚、鴨舌、鴨胗等人氣品項，品牌超值組合一次享受。訂位或詳情請電02-6619-9999轉1621由專人服務。

「麻十七」嚴選二荊條、燈籠椒、大紅袍、青花椒與經典中藥材等17味所調製而成的獨家滷汁醬料，讓鮮香麻辣的花椒氣息充分與食材融合，造就每一口都「先香後麻」、「麻中帶辣」的上癮口感。以台北中山九昱希爾頓逸林酒店人氣品項「逸林牛肉麵」為發想靈感的「細燉牛肉乾拌麵」，除了分量豪邁，入口似化卻不失嚼勁的牛腱與牛筋之外，加上香Ｑ鮑魚、脆嫩鴨舌、彈牙脆腸、堅實鴨胗、多汁豆皮和柔滑百頁等「麻十七」熱賣品項，搭配椒麻風味乾拌拉麵，在嘴裡嚼出欲罷不能的川香。

合作討論過程中為了提供其他選擇，也特別將酒店熱門餐點「海鮮叻沙米線」搖身一變，保留肥美蝦仁、厚實干貝與彈牙蟹腿肉，將勁道十足的手工拉麵，搭配南洋椰漿混搭川香魚醬的特調醬汁，加上帶有濃郁花椒香氣的鮑魚、鴨舌、脆腸、鴨胗等「麻十七」精選人氣滷味，帶來繽紛多樣、甜辣交織、飽足大器的感官享受。

郭靜表示，看到自創品牌「麻十七」受到大家喜愛，覺得非常開心；對於這次能與國際級酒店品牌合作推出聯名餐點，不僅可以說是對「麻十七」的肯定，也是個相當難得的經驗。此外，郭靜說：「只有台北中山九昱希爾頓逸林酒店才能吃到這兩款特別的乾拌麵，一碗就能品嚐兩個品牌最讓人念念不忘的滋味，大飽口福的超值組合，千萬別錯過喔！」