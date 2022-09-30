台灣古都水道百年慶　導入科技重現台南水道運作歷史場景

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了慶祝台南山上花園水道博物館建設啟用一百週年，今年結合新規劃的水櫥窗系列特展，導入科技概念，還原當年水道運作狀況，市長黃偉哲昨(9/29)日出席活動時，與兩位曾經在當地水廠工作的耆老，一起開箱全新升級的展區。

「水道·水百年-台南山上花園水道博物館100週年」慶祝活動將在10月8日至10日登場，市長黃偉哲表示，水道博物館自2019年開幕至今3年的時間，累積將近了150萬人次的參訪人數是非常不容易，第一，這兩年來疫情肆虐，人們比較少出門；第二，山上水道博物館不像南美館一樣在市區，但是民眾還是願意前來，代表博物館的內容受到肯定。

台南市文化局長葉澤山表示，過去台南水道是為改善民生問題、提升居住環境衛生狀況、減少疫病橫行而興建。現在水道博物館則繼續發揚傳承這份人道關懷，引進多元、新穎的展示手法，除了委請成大專業團隊規劃「自有水以來」水櫥窗系列特展以外，還導入科技特展概念，具體還原當年水道運作狀況，遊客可以透過手機、或平板等載具，看到包括快濾筒運作模式，甚至看到已經被拆除的煙囪樣貌，生動活潑的介紹模式，一定可以讓參觀者更容易了解整個水道的運作模式。

水道博物館指出，雙十連假期間(10/8-10/10)慶祝活動，除了導入最新延伸實境科技(XR)，還原出前身原臺南水道快濾筒等歷史場景、以及高達12層樓的地標記憶火力發電煙囪外，還有《無獨有偶》、《布拉瑞 揚》、《銀河谷音》等劇團輪番演出精彩劇碼，而結合南瀛天文館、左鎮化石館、南科考古館及樹谷園區等館舍推出的遊戲闖關，更將是親子最愛，此外，結合在地的青農市集也不缺席，加上多組街頭藝人熱鬧演出、深度水道導覽、園長見面會等活動。

照片由台南市政府提供