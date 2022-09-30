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新冠疫情衝擊婦癌恐飆升　HPV９價疫苗可與新冠、流感同時施打　把保護力補回來

截至2020年6月，已經有107個國家將HPV疫苗納入女性的公費疫苗接種計畫，其中有33個國家將男性也納入國家疫苗接種計畫。

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/30 10:42
新冠疫情衝擊，子宮頸抹片篩檢人數一年降低13萬人。

新冠疫情衝擊，子宮頸抹片篩檢人數一年降低13萬人。

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）全球新冠疫情蔓延近3年，造成許多額外公共衛生衝擊，例如抹片檢查、國中HPV疫苗施打率皆下降，醫師擔憂連帶提高子宮頸癌發生率，今年9月起國一女生公費HPV疫苗從2價升級至9價，籲符合資格者儘速接種，將失去的保護補回來。

台灣癌症基金會執行長賴基銘指出，據衛福部國健署資料顯示，子宮頸癌排名我國女性十大癌症發生率第9名，一年新增1393人罹患子宮頸癌症，110年有608人死於子宮頸癌，平均每天有1.6人死於子宮頸癌。

賴基銘說，子宮頸癌不同於其他癌症原因是基因病變，反而有高達99%的原因都是因感染HPV所致，因此避免感染HPV病毒可透過接種HPV疫苗避免。只做抹片檢查屬於次級預防，無法達到清零目標，但若雙管齊下，再加上屬於初級預防的HPV疫苗，直接將致癌因子清除，避免癌前病變發生，才可能達到台灣女性子宮頸癌清零。

抹片檢查與疫苗接種都是預防子宮頸癌的重要方法，日前國健署宣布自9月起，國中女生公費HPV疫苗從原本的2價轉換為9價，然而，不同價數的HPV疫苗對於子宮頸癌的保護有何差異？可以滿足台灣婦女的需求嗎？後疫情時代，HPV疫苗與COVID-19疫苗可以一起接種嗎？

抹片篩檢與疫苗施打率雙降，COVID-19疫情恐導致超額子宮頸癌發生？

抹片篩檢與疫苗施打這兩項能有效防杜子宮頸癌發生的利器，卻意外受到COVID-19疫情衝擊！台灣婦癌醫學會理事長張志隆表示，雖然台灣未像其他國家有長時間的居家隔離措施，但相關數據顯示，我國在COVID-19疫情期間，不僅子宮頸抹片篩檢人數一年降低13萬人，部分縣市抹片篩檢人數甚至下滑近兩成（18.4%）；國中女生公費HPV疫苗接種率也往下掉。

國外研究根據美國COVID-19疫情期間HPV施打率下滑情況推估，未來百年至少有超過13萬名菜花（生殖器疣）、七萬名子宮頸癌前病變，以及逾2880名子宮頸癌患者，原因可能就是疫情造成的疫苗漏打、晚打！

該如何面對這「疫」外衝擊呢？張志隆表示：「趕快依醫囑接種HPV疫苗！」雖然短期內未必會馬上看到施打率下滑造成的效應，但是長久來看，確實有研究推算可能影響未來包括子宮頸癌、子宮頸癌前病變的發生。

後疫情時代，HPV公費9價疫苗幫助提供更全面保護

為預防我國女性罹患子宮頸癌，國健署自107年即推動國中女生公費接種HPV疫苗，往年以2價疫苗為主，但今年9月起改為9價HPV疫苗，約可涵蓋7成HPV病毒感染的預防效果。

張志隆指出，大部分的HPV感染會自行清除，長期持續感染HPV且無法自行清除則是造成罹患子宮頸癌的主要原因，先前的公費2價疫苗涵蓋常見致癌型別HPV16、18。不過，有鑒於在台灣和東南亞地區，HPV52、58也是常見致癌型別，部分研究更顯示在這些地區，HPV52、58影響甚至不亞於HPV18，因此，如果疫苗能夠協助給予保護，當然更好。

HPV疫苗除了預防女性子宮頸癌，還可預防那些疾病？

  • 子宮頸癌
  • 外陰癌
  • 陰道癌
  • 肛門部位的癌症及癌前病變
  • 口咽與其他頭頸部位的癌症
  • 生殖器疣（菜花）

HPV疫苗可否與COVID-19、流感等疫苗一起接種呢？

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成表示，HPV疫苗屬於非活性疫苗，可以與其他非活性疫苗如新冠肺炎疫苗、流感疫苗等疫苗同時於不同部位接種，，如不同側手臂上。

至於先前若因為疫情未到校等因素，而有漏打HPV疫苗的情況，如果已經在15歲前打過第一劑，只要間隔超過五個月，可以於建議接種時程內依醫囑施打第二劑。若是沒來得及在滿15歲前打第一劑，接下來就必須依醫囑施打三劑，同樣的，應按照建議施打時間完成接種！

HPV跟新冠病毒一樣，就算不小心自然感染也可以獲得充足的保護抗體？

對此，黃玉成指出，即使感染過HPV也不一定能產生抗體；即便產生抗體，抗體濃度也非常低，跟施打疫苗所產生的抗體相差甚多。

黃玉成指出，HPV疫苗全世界自2006年起開打至今超過上億劑，在有性行為前接種HPV疫苗效益是最高的。

雖有人憂心施打疫苗後可能產生嚴重不良反應，或特發性關節炎等自體免疫問題，不過，2016年世界衛生組織全球疫苗安全委員會(GACVS) 評估HPV疫苗的安全性數據後，認為並無科學證據證明嚴重不良事件與接種HPV疫苗有關

日本則因為民眾對HPV疫苗的安全疑慮，2013年6月起宣布暫停積極鼓勵接種HPV疫苗後，疫苗覆蓋率由91％下降到28％，且這群女性到了20歲篩檢時，發現HPV 16/18感染率從0.3％上升到2.1％，引發該國政府討論，並且在審視相關安全性後，已於今年恢復對於青少年女性依醫囑施打HPV疫苗的建議。
子宮頸癌
HPV疫苗

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