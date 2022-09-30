台灣環保署「多功能智慧型雨水花園」　榮獲第30屆中華建築金石首獎肯定

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因應全球氣候變遷，環保署為推廣調適韌性設施，2021年在中、南部6處國中小打造「多功能智慧型雨水花園」，以海綿校園概念，運用自然工法，調節區域微氣候，改善淹水問題，兼具生態教育功能；今(2022)年9月28日榮獲「第30屆中華建築金石獎」優良公共建設/優良空間活化類-規劃組「金石獎」及「金石首獎」雙料獎項肯定。

第30屆中華建築金石獎主題為「健康／科技／永續」，希望打造具智慧設計、生態、節能建築，減輕地球負擔，強調環境永續理念。賴清德副總統致詞時表示，他一直很關心三件事情。第一，台灣房子的老舊，全臺灣大約有800多萬戶房屋，其中400萬戶屋齡超過30年，在9月18日花蓮發生地震之後，相信老房子的問題再度引起台灣社會的關心。

賴清德提到，第二，因應氣候變遷，蔡英文總統在2021年4月22日已經宣布台灣加入全球行列，要在2050年達到淨零轉型的目標，善盡地球村一份子的責任；第三，人口老化，今年6月，台灣65歲以上人口占總人口比率約17%，速度不變的話，2025年將達20%，為世界衛生組織（WHO）界定的超高齡社會。

賴清德指出，都市更新的方式，一方面可以解決老房子的問題；另一方面，盡量避免將農地或其他地目的土地，變成建築用地。因為氣候變遷，水資源不足，全球糧食生產都受到影響，如為了一時所需將土地變更為建地，當真正需要糧食達到自給自足，以因應各種變化時，恐怕會有困難。

為推廣調適韌性設施，環保署表示，2021年於台中市大智國小、烏日國中、嘉義市崇文國小、台南市歸南國小、高雄市中正國小、大同國小打造6座多功能智慧型雨水花園，以海綿城市理念，著眼地方型尺度為重點區域，推動小規模保水降溫示範設施，運用低衝擊開發技術，將地表逕流與屋頂雨水匯集起來，透過雨水花園過濾蒐集，不僅調節區域微氣候，更減少地面淹水的機會，使雨水再利用於植物澆灌，打造兼具景觀美質及生物多樣性的花園。此外，於場址設置IoT即時監測系統，以太陽能板提供電力來源，實測結果雨水花園可容納40mm 的累積降雨，更展現了地面降溫5-15℃的效果，兼具節水、節能、保水、降溫、生態景觀、環境教育等多重意義。

環保署將持續與已建置雨水花園的6校師長交流分享，各校老師紛紛提出與氣候變遷結合的課程教案，雨水花園已成為融入校園的大型教具，讓小朋友都愛上下雨，期待下雨，在心中種下對抗氣候變遷的種子。該署今年規劃於桃園、新竹地區建置8座雨水花園示範場址，希望藉以推展運用及觸發創意，逐步融入全民生活環境及建築空間，共同對抗氣候變遷。

雨水花園示範場址。（照片由環保署提供）

環保署代表獲頒金石首獎。（照片由環保署提供）