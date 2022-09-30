俄人大舉湧入芬蘭 芬蘭關閉邊境 俄國設據點攔截逃兵役男子

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在俄國總統普丁（Vladimir Putin）祭出部分動員令後，與俄國有著長達1,300公里邊界的芬蘭，又見新一波俄人「逃難潮」，芬蘭眼看情勢不對，加入了部分歐洲國家的行列，宣布30日起禁止俄國觀光客入境。

綜合路透與BBC報導，芬蘭稱俄國觀光客大舉入境，危害了芬蘭的「國際關係」。日後僅造訪親人或為了工作與就學目的的俄人得以赴芬。這是繼波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛後，再一歐洲國家對俄關閉邊境，顯示芬蘭憂心自身成為俄人轉道西歐申根區的國家。

歐盟已對俄國祭出不少制裁，包括禁航，僅維持陸路鐵路運輸。歐盟本月稍早亦決定將加嚴對俄人申請簽證的規定。

自俄烏大戰以來，已有逾百萬俄人前往歐盟國家，在普丁下達部分動員令，補充兵源後，芬俄邊界再現車潮，光是過去這周末就高達17,000人入境芬蘭，較前一周增加80%，

不過，芬蘭官員透露，俄國軍方疑似在邊境建了徵召據點，阻止想逃離動員令的俄國年輕男子，因此過去這幾天越過邊境的俄人，已愈來愈少年輕男性。

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