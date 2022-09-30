直播中【別跟山過不去】游盈隆: 「台灣二次民主運動」今天出發「只要還有一口氣在•路就要走下去!」

更新時間: 2022-09-30 10:17

首次發稿: 2022-09-30 09:29

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台灣民意基金會董事長游盈隆, 昨深夜在臉書PO文預告, 今天(9/30) 「台灣二次民主運動」將正式出發, 一群以戰後嬰兒潮（baby boomer)為主的、滿懷理想與熱情的人要成立「二次民主運動連線」，包括來自全台灣各地的公職候選人!

游盈隆說, 希望台灣二次民主運動的推動，能讓大家對現在與未來有新的想像空間，讓大家的眼神再度充滿期待，而不再只侷限在大小選舉與政黨惡鬥的貧乏政治生活中。

他說, 儘管他相信接下來要走的路一定比電影「別跟山過不去」（A Walk in the Woods)提到的「阿帕拉契小徑」艱難，也一定比台灣的八通關古道艱難，「但路還是要走下去的，只要我們還有一口氣在!」

中時新聞網報導, 由台北市長參選人蘇煥智、桃園市長參選人鄭寶清與台南市長參選人許忠信發起的「台灣二次民主運動連線」，9/30上午成立；蘇煥智受訪表示，他們列舉10項蔡英文完全執政，卻完全不負責任，而且濫權違法，違背民主初衷事由。台灣民意基金會董事長游盈隆、作家林文義及陳淞山等人都會出席。

直播畫面 中時新聞網

(以上均為中時新聞網直播截圖)

游盈隆9/29臉書PO文全文如下:

寫在「台灣二次民主運動」出發前夕

-----------------------------------------

三個月前，6月30日，我在臉書寫了一篇長文，最後一段是：「退黨三年，我得到的結論是：

「台灣亟需要第二次民主運動」，而且應該從今年2022就開始。

我願結合所有有理想、有熱情、有衝勁的人作伙打拼奮鬥，為台灣人打造一個新的有意義的選擇，阻止台灣政黨政治無止盡向下沈淪，讓台灣民主發展回歸正軌，邁向新的理想、新的目標、新的未來。」

三個月後，9月30日，也就是明天，一群以戰後嬰兒潮（baby boomer)為主的、滿懷理想與熱情的人要成立「二次民主運動連線」，包括來自全台灣各地的公職候選人，讓我有如夢似幻的感覺。

這讓我想起電影「別跟山過不去」（A Walk in the Woods)中的一段對白：

「從這裡開始，我們將有一段漫長的旅程，我們不知道會遇見什麼人、發生什麼事，但我們會堅持走完全程。」這段對白中的漫漫長路是橫亙美東長達兩千多英里的「阿帕拉契小徑」（Appalachian Trail)。

我相信我們要走的路一定比「阿帕拉契小徑」艱難，也一定比八通關古道艱難，但路還是要走下去的，只要我們還有一口氣在。

最後，「台灣二次民主運動」要成功，必須大家一起來，不分性別、不分老少，不分顏色、不分黨派，不分階級，不分省籍族群、不分宗教，集思廣益。希望台灣二次民主運動的推動，能讓大家對現在與未來有新的想像空間，讓大家的眼神再度充滿期待，而不再只侷限在大小選舉與政黨惡鬥的貧乏政治生活中。

＃天佑台灣 天佑為理想抱負打拼的人

#明天（9/30)早上十點，台大校友會館四樓

#朋友，請不要怪我沒邀請你，因為我深怕被拒絕，明天如果你來了，我會給你一個擁抱！

圖/IMDB.COM