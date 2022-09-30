農委會首度參與台灣智慧農業週　台灣智慧農業館展出環境永續新農業

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2022年台灣智慧農業週、台灣國際漁業展」自29日起在台北南港展覽館1館展出，行政院農業委員會首度設置「台灣智慧農業館」，以「智慧生產」及「數位服務」為主軸，規劃農糧產業、家禽產業、漁產業、雲世代農業數位轉型等4大主題展區，期待讓各界瞭解我國智慧農業推動成果。

為強化台灣農產業與國際的交流和連結，農委會表示，為吸引更多產學研單位共同投入智慧農業，以達提升產業技術擴散、促進技術落地應用，行銷台灣先進智能創新技術、設備及優質產品的目標，展覽期間同步辦理「智慧農業論壇–智農產業生態系」、「台灣養殖午仔魚技術精進研討會暨第三屆海水魚養殖技術國際論壇」等2場論壇活動。

農委會說明，為務實推動農業精進發展，自2017年起推動智慧農業計畫，結合跨領域力量於農業產業鏈不同環節導入智慧科技協助，計畫性智慧精準生產，生產符合消費者需求、安全、安心、可追溯的農產品，亦讓農事工作更為輕鬆並提升農民收益。另為鼓勵農民團體、農企業、農業產業團體或科技服務業者擴散應用政府的智農研發成果至契作戶、合作農場，助益智農成果落地應用，自2021年起，推動「智慧農業成果擴散計畫」。

此外，也辦理「農業數位基盤星點計畫」，透過農委會所屬試驗改良場所與相關法人輔導農漁民、農民團體及小微型農企業，透過雲市集-農業館導入8大類雲端SaaS解決方案，如農業數位生產管理，以及雲端進銷存管理等，提升農業小微型業者整體產業經營效能。

農委會表示，3天實體展會聚集了200餘家參展單位，除智慧農業主題外，會展主辦單位同步舉行之「台灣國際漁業展」也規劃「海洋智慧科技暨漁業設備」、「智慧水產養殖及育苗科技」、「水產飼料科技」、「水產加工技術」、「安心水產精品」、「漁業循環經濟」六大主題館，涵蓋養殖漁業、海洋漁業等，各項智慧、省力、節能、環保設施與解決方案，呈現農漁業各環節的產品及解決方案。

農委會希冀藉由該活動，為產業開拓全球新商機並推動跨域前瞻科技整合，提升產業價值改變產業運作方式，促使農業持續精進，以解決國內農業面臨困境及因應後疫期時代來臨，實現台灣智慧新農業永續發展。

照片由農委會提供