（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）根據莫斯科時間9/29 晚間發布的總統令，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已承認烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）和赫松州（Kherson）獨立，為正式併入俄羅斯鋪路。

綜合媒體報導，普丁預定9/30在克里姆林宮主持儀式，宣布將占領的烏克蘭4州納入俄國版圖，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄國必須阻止普丁，避免戰爭造成最具破壞性的後果。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也發出警告，稱計劃中的吞併是「危險的升級」，危及和平前景。

普丁在總統令中表示，「我下令承認」位於烏克蘭南部的札波羅熱州和赫松州「主權和獨立」；俄國準備9/30正式吞併這兩州及頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）。

儘管這個月俄國在戰場上遭遇重大逆轉，普丁還下達部分動員令，徵召30萬名後備軍人前往烏克蘭前線，招致俄國民眾不滿，但普丁仍擴大入侵烏克蘭。

actually we’re pretty good at math pic.twitter.com/EZBhGMzzKC — Ukraine / Україна (@Ukraine) July 5, 2022

(上圖為截至7月6日為止, 俄軍在侵略烏克蘭戰爭中損失的兵力)

澤倫斯基29日晚發表演說表示：「俄國一個人想要繼續這場戰爭的代價是，俄國社會將失去正常的經濟、有價值的生活或對人道主義價值的任何尊重。」

澤倫斯基說：「仍然可以阻止這場戰爭。但要阻止戰爭，我們必須阻止俄國那個比起性命更想要戰爭的人。你們的性命，俄羅斯公民。」

俄國計劃吞併烏克蘭東部和南部地區之際，烏克蘭和西方國家表示，俄國在占領的頓內茨克、盧甘斯克、赫松和札波羅熱州舉行假公投，逼迫烏克蘭公民在槍口下投票。俄羅斯控制的這些領土超過9萬平方公里，約占烏克蘭總面積的15%，相當於匈牙利或葡萄牙領土面積。

美國總統拜登29日承諾，美國絕對不會承認俄羅斯對烏克蘭主權領土的主張。一旦俄國吞併烏克蘭的地區，美國準備實施新的制裁。

綜合中央社與外電報導，拜登29日對太平洋島國領袖致詞時，譴責親俄勢力在烏克蘭地區舉行的公投是「徹頭徹尾的騙局」，還說公投結果是「莫斯科捏造的」。

美國正在和盟國研商，要在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）30日開始對烏克蘭4州展開兼併時祭出制裁，美方預料很快會做出回應。

拜登說：「我想要非常明確地表達，美國絕對、絕對、絕對不會承認俄羅斯對烏克蘭主權領土的主張。」

白宮28日表示，即將祭出的制裁措施預料將鎖定「提供支持給這項行動（公投吞併烏克蘭領土）的俄國內外個人和實體」。

拜登說：「烏克蘭人民每天都在彰顯真實意願，他們犧牲生命拯救自己的人民，並維護這個國家的獨立。」

拜登指出：「俄羅斯為追求帝國野心而攻擊烏克蘭，是公然違反聯合國憲章（UN Charter）和主權與領土完整性的基本原則。」

德國之聲中文網報導, 克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯總統普丁將會出席在克里姆林宮聖喬治大廳舉行的儀式，與四個俄佔區代表簽署入俄條約，隨後普丁將發表演說，並與莫斯科指派的地區行政官員會晤。

本月23日至27日，烏克蘭的4個俄羅斯佔領區舉行所謂的「入俄公投」。武裝部隊及選舉官員挨家挨戶收集選票。據俄羅斯佔領當局公布的公投結果，烏東和烏南的盧甘斯克、頓涅斯克、赫爾松州以及扎波羅熱均顯示，當地人民進入俄羅斯聯邦的支持率分別為98% 、99%、87%和93%。以上四州的面積加起來為烏克蘭領土的15%。

烏克蘭和西方國家譴責俄羅斯所謂的公投是一場騙局，並表示永遠不會承認上述烏克蘭地區是俄羅斯的一部分。

普丁發布總統令:承認烏南2州獨立 拜登:美國絕不承認俄羅斯對烏國領土的主張