俄羅斯宣佈併吞烏克蘭4州約15%國土！普丁30日將簽署正式文件

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）俄羅斯總統普丁宣佈本週五（30日）將簽署正式文件，併吞烏克蘭4州領土，此舉是在烏克蘭本月誓言要在戰場上逆轉之後，普丁立刻加強兵力，企圖加速鎖定俄國領土擴張，普丁發言人表示，普丁同日也將發表談話。

路透社報導，俄羅斯總統府發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）證實，俄羅斯將佔領烏克蘭烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州，這些地方相當於葡萄牙或約旦大小，約9萬平方公里，等於佔烏克蘭國土15%。

俄國政府表示，已在這些地區發起是否脫離烏克蘭並加入俄國的公投，並於9月27日落幕，俄國聲稱這4州已完成計票，且選舉勝利，將併入俄國領土。簽署正式文件的儀式將於30日在克里姆林宮的聖喬治大廳（St. George’s Hall）舉行。

對此，普丁（Vladimir Putin）上週的一次演講中，就公開支持併吞計劃，還宣布徵召數十萬俄羅斯預備役軍人，導致俄國青年紛紛出逃，並上街抗議。面對外國壓力，普丁甚至警告他在必要時可以使用核武器保衛俄羅斯領土，引發西方國家撻伐。

根據路透社，這4個烏克蘭地區一旦正式併入俄羅斯，將屬於莫斯科的「核彈保護傘」，克里姆林宮也指出，明天簽署儀式後，普丁將發表重大演說，並接見莫斯科派任的行政首長。

對於這場併吞公投，烏克蘭和西方國家皆認為是一場「騙局」，因4個佔領區「同意票」的比例分別是93%、87%、98%、99%。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在和英國、加拿大、德國和土耳其等的外國領導人通話時，企圖爭取國際支持，反對這場併吞。