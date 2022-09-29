驚悚！美國佛州「世紀颶風」釀恐怖災情 水淹及屋頂、 鯊魚游入社區、千萬跑車泡水

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國佛羅里達州坦帕（Tampa）近日面臨接近最強5級的「世紀颶風」伊恩（Hurricane Ian）威脅，逾30萬人逃離當地，留在颶風範圍內的民眾則目睹水淹及屋頂、鯊魚入侵大街，以及大量車子泡水等慘況，估計這次將造成上看數十億美元的鉅額財物損失。

外媒稱巨獸級颶風（Monster Hurricane）的伊恩26日才在古巴西邊從熱帶風暴成長為2級颶風，現在已逼近最強等級5級，佛州撤人數總計超過30萬人，更造成一艘移民船隻沉沒，釀23人失蹤，也造成佛州至少180萬戶停電，社群媒體上滿是大水淹沒街道的驚悚影片。

Twitter上可以看到，佛州當地大水淹到接近房屋屋頂的地步，海邊的街道更已沒入汪洋，使得一些「海底生物」直接游入社區，就有民眾拍攝到幾隻鯊魚的身影。

另外，令網友心痛的還有千萬跑車麥拉倫（McLaren）停在戶外泡水的慘況，不過停在車庫裡的也沒好下場，一樣被淹進來的大水襲擊，畫面慘不忍睹。不過根據外媒，颶風伊恩現已減弱至3級颶風，受影響的災戶也在庇護所內安置，盼這場天災能盡快結束。

Twitter上許多網友上傳家門外被大水淹沒的影片，驚悚度直逼2005年的5級颶風卡崔娜。（圖/截圖自Twitter）

價值千萬的跑車們泡水，令網友十分心痛。（圖/截圖自Twitter）