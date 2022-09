美對台軍售常態化！眾議院版「台灣政策法」出爐 推5年65億美元計畫

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)美國眾議院共和黨版本之「2022台灣政策法案」(Taiwan Policy Act)28日出爐,計劃未來5年提供台灣65億美元軍援,盼提升台灣防衛,更新美國對台政策,也顯示美國對台軍售常態化的延續,以及對台安全議題走向戰略清晰。

綜合媒體報導,美國參議院外交委員會於美東時間14日通過「2022台灣政策法案」,而共和黨籍的眾議院外委會首席議員、眾議院中國工作小組(China Task Force)主席麥考爾(Michael McCaul)今天帶領36位眾院共和黨人提出眾院版的法案,當中保留敏感外交條文,包括AIT處長任命須參院同意,同時授權未來5年提供台灣65億美元(約新台幣2089億元)軍援等。

麥考爾在Twitter上表示「台灣是美國的重要國家安全夥伴,其民主正遭受中共前所未有程度的威脅」,「現在是時候武裝我們的盟友了--在入侵發生之前,而不是之後。」,「我很自豪能與36位同仁推出這項重要的立法,立即協助改善台灣的防衛。威懾是阻止中共挑起可能嚴重損害美國國家安全的衝突的關鍵。」

在參議院版本中,一些被認為可能過於刺激北京、涉及台灣外交地位的象徵性的條文在經過參議院外委會的表決後被修改。根據美國之音,麥考爾眾議院辦公室取得的草案顯示,112頁的「2022台灣政策法」有許多內容和參議院的原始版本類似,不過敏感外交條文則保留。

舉例而言,在主要關於加強美台防衛夥伴關係的第二章節中,法案增列201條款,要求美國「增加對台灣防衛政策的戰略清晰」文字,還保留參議院外委會修改掉的「指定台灣為一個主要非北約盟友」。

此外,參院外委會通過的版本把駐美代表處更名案改為建議性質的「國會意見」,並移除美國在台協會(AIT)處長任命案須參議院同意的要求,而眾院版法案仍包含這兩項條文。

其他內容相仿處,最主要包含加速美國對台軍售、授權未來5年提供台灣65億美元(約新台幣2089億元)軍援。其他則是解除台灣人員執行公務期間不得展示國旗等主權象徵符號的限制,以及表達支持台灣參與聯合國體系,且呼籲美台洽簽自由貿易協定(FTA),並建立「台灣學人計畫」(Taiwan Fellowship Program)等美台交流計畫。

美國本屆國會明年1月期滿,如今眾院版「台灣政策法案」出爐,可望加快立法程序;但由於兩院版本存在差異,仍須協商。根據美國立法規則,參眾兩院須通過同樣版本法案,才能將提案遞交總統簽署後生效。

自由時報指出,我國立院外交國防委員會召委王定宇今(29日)表示,這次「台灣政策法」兩版本出爐,經比對可以發現美國對台安全、以及保護民主台灣,不僅是跨黨派的共識,也是行政和立法之間部門的共識。

王定宇也說,美國在對台安全議題走向戰略清晰,讓北京清楚了解民主盟友的態度,但在政治議題、外交辭令上仍保留一定的戰略模糊。

