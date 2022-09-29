食慾之秋搶鮮嚐、台北喜來登10/3-11/30推出美國黃金蟹料理

食慾之秋，正是品蟹好時節，台北喜來登大飯店以肉多肥美、號稱螃蟹界的肌肉猛男的「美國黃金蟹」為主角，10月3日至11月30日於館內各餐廳推出8款秋蟹美饌，以廣式火腩炆、金蒜蒸、日式釜飯、泰式辣炒、義式燉鍋、蟹肉炒飯等多元料理手法展現時旬鮮味，價格自580元起。十二廚自助餐廳也於平日晚餐及假日午晚餐時段於餐檯加碼供應「黃金蟹海鮮鍋」，兩大蟹王美國黃金蟹與愛爾蘭麵包蟹入饌，還有蟹腳味噌湯等限定美食，讓饕客們大快朵蟹一番，自助餐每位1,490元起，上述價格需另加一成服務費。

粵式美蟹：燒腩豆腐焗蟹煲、金銀蒜蒸黃金蟹獨霸上桌

每年夏末秋初為美國黃金蟹的盛產時節，超過1公斤重的碩大個頭與25%以上的高肉量被稱作蟹中肌肉猛男，蟹鉗肥碩鮮嫩、每一隻蟹腳都嗦得到滿滿蟹肉，帶有淡淡堅果香的肉質，是「嗜肉族」饕客們心頭好。特別推薦由米其林推薦餐廳辰園康智翔主廚以經典火腩炆呈現的「燒腩豆腐焗蟹煲」，皮脆肉嫩的豬五花、鮮嫩蛋豆腐與黃金蟹共炆，燒肉軟稔、豆腐滑口，蟹鮮肉香精華共聚一鍋。「金銀蒜蒸黃金蟹」則以香炸蒜酥與新鮮蒜碎雙蒜呈現蟹鮮之味，蒜蓉香脆、蟹香鮮濃，恰到好處烘托蟹肉鮮甜，每道2,280元起。

異國蟹味：日式黃金蟹宴、泰式辣炒蟹、西西里海鮮燉鍋

日本料亭桃山精緻雙人黃金蟹宴，以海鮮沙拉喚醒味蕾，香酥黃金蟹可樂餅佐上鹹香烏魚子美乃滋，重頭戲將黃金蟹拆殼取肉，與北海道海膽、鮭魚卵、蕈菇等共炊成蟹肉野菇釜飯，以及鮮魚味噌湯與甜點等，享受難以忘懷的秋日饗宴，每套4,580元。微涼入秋，味蕾隨之欲動，泰式料理SUKHOTHAI將肉厚膏濃的黃金蟹以泰式辣炒推出「辣炒香檸黃金蟹」每道1,980元，南薑、香茅、檸檬葉等辛香料與酸爽青檸爆炒最是豪邁過癮，紮實蟹腳沾裹香辣醬汁，口口噴香滿是海味。義式餐廳比薩屋則以講究大海鮮味與蔬菜鮮甜的傳統西西里手法推出「黃金蟹海鮮香辣燉鍋」每道2,800元，鮮蝦、透抽、蛤蠣、淡菜、海鱸魚與黃金蟹豪氣入饌，番茄酸香與鮮味甘甜相互映襯、共譜鮮味狂響。

自助餐檯黃金蟹霸氣上陣、大廳酒吧亞洲風味蟹食

位於一樓的十二廚自助餐廳於10月3日至11月30日平日晚餐及假日午晚餐時段餐檯加碼上陣「黃金蟹海鮮鍋」，個頭壯碩的黃金蟹與膏多味濃的愛爾蘭麵包蟹，兩款重量級美蟹以蒜香料理品嚐秋日鮮味，肉厚紮實吃起來最是過癮，還有入秋湯品「黃金蟹味噌湯」豐腴蟹腳的絕妙好味讓人無法忘懷，自助餐每位1,490元起。大廳酒吧則推出兩款黃金蟹美饌，僅取用黃金蟹肉展現炒飯鮮美的「黃金蟹肉炒飯」，鑊氣十足、粒粒有味，以及選用全隻黃金蟹與花枝、淡菜、白蝦、鯛魚等海味熬煮成粥濃鮮美的「黃金蟹海鮮粥」，每道580元，入秋之際讓鮮濃蟹味溫暖味蕾，上述價格需另加一成服務費。