富邦產險推出網路投保「租屋火險」　房東、 小資租屋族入門款保單

根據內政部消防署統計，2021年火災共發生2萬1千多次，其中， 建築物火災更多達5千多件，火災所造成的傷亡和財產損失不小， 若不幸遇上火災或爆炸事故造成房屋損毀、延燒鄰居， 除了房東有損失之外，租屋族也可能面臨房東提出的賠償要求， 對學生或小資租屋族來說都是一筆極大的負擔，對此， 富邦產險於官網推出「租屋火險」，提供房東、租屋族住宅失火、 財物遭竊等保障。

富邦產險表示，租屋火險「計畫二」年保費平均每月只要百元起， 即使原屋主已投保基本的住宅火險和地震險，房客仍可選擇含「 房屋承租人失火責任附加條款」的保單，如因過失而造成火災、 爆炸，導致房屋本身或是家具毀損，而受房東請求賠償時， 保險公司會依照保單上所載的保險金額度內理賠給房客。除此之外， 對於房客自身也有保障，出門在外時家中財物遭竊可申請賠付， 或本人、家庭成員在日常生活中意外造成第三人體傷、 死亡或財損時，也可透過此保單轉嫁風險，讓自己和家人、 寵物多一份保障。

以保障最完整的「計畫二」為例， 房客小安與同學合租一層公寓，某天因延長線及電器使用不當， 不但自己的衣物燒毀損失3.6萬元(家庭財物火災損害保險)， 還造成屋內牆壁及家具毀損，遭房東求償15萬元(房屋承租人失火 責任附加條款)，期間小安找了清潔公司進行居家清潔，花費1.4 萬元(家庭災害費用補償保險)。小安因事先投保「計畫二」， 所以費用總計20萬元可全數獲得理賠。

而建議房東投保的「計畫一」， 雖然房東已投保基本的住宅火險加地震險， 但出租後還是會擔心房客使用電器不當發生火災意外， 甚至波及鄰居，舉例來說，房東阿邦將公寓出租給房客， 不料因電路年久失修而導致電線走火， 火勢造成隔壁鄰居大門被燻黑需修繕，花費5萬元(家庭日常生活責 任保險)，阿邦自己的房子復原修繕花費15萬元(家庭財物火災損 害保險)，雪上加霜的是，修繕期間被小偷入侵，分離式冷氣遭竊( 家庭財物被竊損失保險最高賠償1萬元)。阿邦因有事先投保「 計畫一」，所以費用總計21萬元可全數獲得理賠。

富邦產險提醒，無論是房東或房客， 平日應多注意住宅的使用安全，定期汰換老舊電路， 也應挑選經合格驗證的電器產品，住家一定要具備基本的滅火器， 以備不時之需，也可透過投保租屋火險，避免意外來臨時求助無門。 而小資族最關心的保費，現在上富邦產險官網投保就享優惠外， 自即日起至10月31日只要網路投保租屋火險， 還可參加專屬抽獎活動，將抽出5名幸運獲獎者獲得【MagicS hield 神盾】神盾無毒環保超效能滅火器1入組。

詳情請參考：www.fubon.com/insurance/ b2c/content/prod_fire/index. html