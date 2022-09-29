亞太地區集保組織研討會登場　27家機構共同擘劃集保服務新藍圖

集保結算所主辦之「亞太地區集保組織中階幹部研討會」（ACG Cross Training Seminar, CTS）於9月26日至28日盛大舉行，共計27家ACG會員機構及國際金融業者、近400人次共襄盛舉。金管會主委黃天牧於貴賓致詞時指出，在全球衝突加劇的宏觀變局裡，不斷發生以韌性為基調的企業轉型跟市場再造，透過這次國際會議，讓各國分享經驗及創造集保產業更多元的發展，讓亞太資本市場迎向新常態，開創新格局。

今年第22屆ACG中階幹部研討會，係促進亞太地區集保組織之間業務交流的重要活動。該活動原訂於前(2020)年舉行，惟遇全球COVID-19疫情影響而延後，為不中斷會員之間的交流，集保結算所於去(2021)年9月先行舉辦ACG線上交流週（Networking Week）作為正式活動的暖身前奏，當時即獲得會員熱烈迴響及肯定。由於全球疫情的持續影響，該屆ACG中階幹部研討會首度以線上方式舉行，並以「新常態下之集保（Reshape CSD in a New Normal）」為主題，共同探討後疫情時代下集保產業的新常態。

因應全球疫情對產業帶來的深遠影響，該次活動特別企劃「高層觀點（View from the Top）」場次，除集保結算所外，亦邀請韓國、伊朗、印尼、巴基斯坦、日本及印度等具代表性之集保機構首長，分享產業趨勢及觀點。此外，ACG的6大工作小組亦分別以投資人服務、新種業務發展、分散式帳本技術(DLT)應用、資料安全的法律架構、企業營運持續計畫(BCP)及資安供應鏈管理等產業熱門議題，進行廣泛研討，讓與會者掌握亞太地區集保產業最新發展並交流實務經驗。

集保結算所董事長朱漢強於開幕致詞時表示，疫情期間亞太市場的多元與韌性令人引以為榮，集保結算所在「創新」、「韌性」、「永續」三大策略方向下，第4個十年將以「數位與資安」為發展主軸。此外，該次與會的亞太集保產業先進對資本市場的發展和創新，亦有許多不同洞見及轉型變革經驗，透過這次研討會可以相互借鏡，激盪出更多創新智慧的火花。

集保結算所為ACG執行委員會之委員，亦為ACG投資人服務工作小組召集人並負責ACG官網維運，也多次主辦ACG年會等國際重要活動。展望未來，集保結算所將致力推動亞太資本市場交流，展現臺灣金融生態系數位創新、韌性永續、科技資安的軟實力，擘劃集保服務新藍圖。