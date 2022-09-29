妳沒疑神疑鬼　美國研究證實：新冠疫苗確實會造成亂經

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）新冠疫苗於自去年開打後，許多女性抱怨疫苗讓她們經期大亂、大出血、痛經，雖然就醫後檢查不出什麼問題，但仍造成不少困擾。如今，最新研究證實，新冠疫苗的確會影響月經週期，不過屬於暫時性。

根據美國國家衛生院（National Institutes of Health, NIH））資助的一項2萬人大型研究結果，接種新冠疫苗與女性月經週期的改變有關，與未施打疫苗的人相比，接種者的經期平均推遲約幾小時到一天。該研究發表在「英國醫學期刊」（British Medical Journal）。

研究數據來自於一款名為Natural Cycles的女性經期追蹤App，這款應用程式的用戶來自全球各地，包括加拿大、英國、美國、歐洲等其他地區近2萬名18至45歲的女性參與這項研究。

參與者分別接種9種不同的疫苗，包含輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）、AZ（AstraZeneca）、印度研發的Covishield和Covaxin、俄羅斯研發的Sputnik V、中國國藥Sinopharm和科興Sinovac。

由於使用這款App的用戶每個月都會記錄自己的經期，因此研究人員能夠分析這14936名參與者在接種疫苗前3個月和接種疫苗後至少一個月的週期，並與4686名未接種疫苗的對照組4個月之週期相比較。

根據研究結果，接種疫苗者在施打第一劑疫苗後，月經週期平均晚了0.71天或不到24小時，但接種兩劑疫苗者，月經延遲來的情況較明顯，平均增加3.91天；但有超過1300名參與者表示晚了8天甚至更長才來。

領導這項研究的俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University）婦產科教授Alison Edelman說，對大多數人來說，這種影響屬暫時性，也沒有跡象表明這類副作用會影響生育能力。

美國國家衛生院的國家兒童健康與人類發育研究所長Diana Bianchi說，接種疫苗後週期的改變多屬暫行性，且正常範圍內，據衛生機構統計，較長的約推遲了一個多月才來，但月經期沒有因此增加。

不過，研究人員並不清楚為何疫苗會影響月經週期，但Edelman教授說，免疫系統與生殖系統息息相關，炎症或疫苗誘發的強烈免疫反應都可能造成月經波動。