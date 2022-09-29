新北市2022年鬥艷時尚伸展台表演暨頒獎典禮

新北市教育局於(29)日在府中商圈舉辦「2022 年鬥艷時尚伸展台」表演暨頒獎典禮，今年度以「Me？taver se」為主題，從「我是誰X元宇宙」 自我概念結合最新科技話題的設計出發，並首創「 國際創意造型設計組」，以新住民母國文化創意改造， 將東南亞文化元素融入造型設計， 由具備新住民或其子女身分的模特兒參賽，共吸引來自越南、印尼、 緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞、蒙古等20組、120名學生報 名，藉由科技美感及異國文化的元素打造創新、共融、時尚、 美學的國際新北市。

市長侯友宜表示，鬥艷時尚伸展台已邁入第6年， 是全國唯一仿真模擬時尚產業之技藝競賽。藉由布料花色設計、 服裝製作、 手作創意商品搭配整體造型到模特兒走秀完整呈現時尚產業。 新北市修讀表演藝術科、流行服飾及美容相關科學生超過千位， 為培育產業未來所需人才，提供家政群、 藝術群及設計群學生能夠跨域整合學習機會，每年都有超過500名 的學生參加競賽。

教育局長張明文另指出，今年活動首次結合「 府中雙城產業發展計畫」， 教育局與板橋區商圈景觀發展協會攜手於府中商圈重慶路行人徒步區 辦理表演活動及頒獎典禮，活動首次移師到府中廣場辦理， 打造專屬獨特時尚伸展台。此外，新北市新住民逾11萬人為全國第 一，為打造國際多元文化的城市特色，此次競賽增加國際組別， 並由新住民身分模特兒搭配異國造型設計， 展現多元文化族群融合的新力量，讓新北市技職教育結合多元文化、 產學合作及在地接軌，展現新北技職國際能量。

興采實業股份有限公司董事長陳國欽表示， 在這次活動中公司贊助設計布花，布料以公司專利技術的S. Café®環保科技咖啡紗製成紗線， 咖啡渣的孔洞能吸附異味分子與折射紫外線，使紗線的表面積增加， 帶來優異水份擴散能力，環保布料除了機能升級再造之外， 更期盼藉此讓市民朋友更加了解及重視永續議題。

今年度鬥艷國際創意造型設計組參賽最年輕的模特兒是年僅6歲的越 南新住民子女蔡昀臻，平常喜歡畫畫和搭配衣服， 今日以幼小年紀勇闖時尚舞台、演繹越南流行元素，毫不怯場。 另為擔任稱職的模特兒，緬甸新住民子女施弘琪出場前， 請爸爸特別指導緬甸「紗籠」 鮮豔的傳統穿著及梳著高而光亮的髮髻，展現緬甸服飾特色魅力， 成功詮釋母國文化的特色。

教育局表示，新北市自2019年起推動「PRIME贏得未來·技職 人才」計畫，在扎根、專業、國際、 創新及跨域五大面向培養技職人才， 也率全國之先以跨群科多層次競賽模式，整合家政群、 藝術群暨設計群學生，希望能為臺灣培育下一個吳季剛或國際名模。 企業與學校攜手讓學生的專業技能有機會躍升國際舞台， 成為具競爭力的世界人才。