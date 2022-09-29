NCC舉辦「台台併」聽證會•勞方權益與頻寬都是焦點　台灣之星員工「心碎」提3訴求

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）NCC今天(9/29) 舉行「台台併」聽證會，台灣之星總經理賴弦五坦言，合併案是股東不得不為的決定，目前員工人數已流失2成；若繳回900頻段部分頻譜，將導致頻率資源浪費，減損台灣之星使用品質，速度比3G還要慢。

NCC29日針對台灣大哥大合併台灣之星舉辦聽證會，台灣大哥大總經理林之晨（左）與商務長林東閔（右）在會前交談。中央社

29日台灣大哥大合併台灣之星聽證會，台灣之星總經理賴弦五（左）與副總丁憲文（右）一同出席，會前兩人交換意見。中央社

今天(9/29)「台台併」聽證會，台灣之星勞方代表身穿「心碎男孩、女孩」上衣出席並表達3大訴求，盼員工可原職、原薪留用，也喊話主管機關將勞資協商達成共識，作為合併案審查要件。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對台灣大哥大合併台灣之星舉辦聽證會，包括台灣大哥大總經理林之晨、台灣之星總經理賴弦五等都親自出席。

由於合併案恐導致被併購一方員工權益蒙受損失，台灣之星勞方代表今天分別身穿「心碎男孩」、「心碎女孩」字樣的上衣出席聽證會，表達台灣之星1900多位員工過去9個月來的心聲，目前退租明顯改善，也是全體員工一路以來努力的成果。

台灣之星勞工代表指出，電信及金融業都是特許事業，電信產業員工權益保障應該由政府監督。金融業富邦金宣布合併日盛金後，雙方就多次展開協商；台灣大哥大同屬富邦集團，希望可以同樣重視員工權益，並提出3訴求。

台灣之星勞方代表說，

一是希望台灣大哥大和台灣之星勞資雙方可以立即啟動協商，讓員工取得具體安置計畫細節，才能有所保障；

二是希望員工全數原職、原薪留用，繼續服務台灣大哥大電信用戶，並非到關係企業工作；

三是台灣之星員工連工會都沒有，盼勞動部、勞動局、NCC官員可以參與並促成雙方協商，希望把勞資協商達成共識這點，做為後續合併案的審查要件。

針對員工權益，台灣大哥大法規副總經理李南玫今天表示，台灣之星經理級（含）以下員工「全數留用」，不會設留用條件，占比達台灣之星現有員工97%以上；而副處長級（含）以上主管，則將全力媒合。

此外，針對「台台併」頻寬超標一事，中華電信代表今天表示，超標質與量對市場競爭明顯不利，頻譜稀缺不應閒置，但關鍵低頻不會有閒置問題，建議繳回頻率且應該要全新賽局單獨釋出，或是進一步連同800MHz整體相連頻段釋出，及早拉近台灣與國際低頻段頻寬差距，讓國軍、警消、海巡及交通醫療等關鍵基礎設施公私部門，可導入公共安全與救難應變（PPDR）系統。

針對台灣大主張損及用戶權益，中華電指出，台灣大6GHz以下總頻寬由170MHz增加至270MHz （已扣除超標的10MHz），大幅增加了約6成；而用戶數概略由710萬戶增加為980萬戶，增加約4成左右。台灣大哥大有比合併前更充裕的頻寬條件來提供服務，且700MHz、900MHz兩個低頻段都還在，網路涵蓋也不受影響，基地台又全數都是同一設備供應商，可快速整合。

中華電指出，台灣之星4G客戶可多增加使用台灣大哥大的700MHz、1800MHz、2100MHz等頻段，減少既有10MHz，卻新增使用台灣大哥大的110MHz，淨增100MHz，不認為會使客戶服務受損。

中華電重申，合併案用戶服務品質的維護本就是存續公司的義務，不是要其他業者犧牲權益、要主管機關允許其頻寬違規超標來成就的。

遠傳表示，本合併案爭議在於低頻超標一事，遠傳贊同中華電發言與主張，1GHz以下是關鍵的黃金頻段，當特定業者掌控過多頻率，將減損消費者權益，新台灣大1GHz以下超頻10MHz，明顯違反法規，應繳回超額頻譜。

遠傳指出，遠傳及中華電信於競標時花費巨額資金取得頻譜以服務客戶，所取得頻寬均依據法令規定；台灣大先前曾於競標時兩度主動退出4G頻譜競標，致所取得的3G以下頻寬為低。台灣大近期主張自身總頻寬最低，所以在黃金頻段超頻無限制競爭的疑慮，是企圖曲解法律，更抹煞遠傳和中華電花費巨額資金，配合政府頻譜政策取得頻譜的努力，盼主管機關明察。

亞太電信代表指出，先前2015年亞太電與國碁的合併案，以及亞太電先前把低頻頻段轉讓給中華電信的交易案，都是遵守法規的表現，亞太電信也面臨員工流失，不希望因為相關爭議延宕審查程序。

台灣之星總經理賴弦五表示，合併案是不得不為的決定，台灣之星希望為用戶帶來最高CP值，除了積極競標建設網路外，也提出多元資費方案，力求成為消費者最好選擇，希望建立足夠用戶規模後可以穩定獲利。

賴弦五表示，8年來資本額由新台幣200億元陸續增資到567億元，加上目前約260億元貸款，總共投入超過800億元在經營事業，不僅帶來消費者多元選擇、加速4G普及，也促進市場競爭，用戶從160萬戶成長到280萬戶，經營團隊盡了最大努力。

賴弦五表示，280萬戶還不足以支持台灣之星轉虧為盈，8年來累計虧損393億元，長期虧損也讓銀行提供貸款意願降低，使公司承受高昂資金成本，預期未來仍有龐大資金需求；隨著大業者開始削價競爭，股東終究也要思考如何退場的現實問題，「合併的確是股東不得不為的決定」。

賴弦五表示，今年2月提出合併案申請，現在面臨合併案時間的不確定性，員工人數流失超過2成，員工也在苦苦支撐，雖然了解主管機關面對合併案的審慎態度，但衷心期盼合併案審查可以盡快通過。

近期電信業者在頻寬部分吵翻天，賴弦五強調，1GHz以下頻段不是競爭的絕對因素，3GHz以下頻段才是關鍵，尤其1800MHz才是黃金頻段。

賴弦五解釋，2013年釋出行動寬頻頻率，900MHz的平均單價最低，每M標金約1.56億元；平均單價最高是1800MHz頻段，每M標金達6.57億元，差了4倍多，其中中華電信持有1800MHz黃金頻段最多，遠傳電信次之。業者競標頻率時最真實反映市場價值，1800MHz的黃金頻段才是市場競爭的絕對因素。

賴弦五表示，如果要繳回900頻段部分頻譜，不僅可能導致頻率資源浪費，更會嚴重減損台灣之星的使用品質，速度會比3G還要慢，根本侵害消費者權益。

賴弦五表示，台灣之星堅持自建網路，如今雖然不得不退場，仍會繼續捍衛用戶權益，強調用戶權益不應該在業者基於商業競爭主張下被犧牲，期待主管機關做出明智判斷，期盼合併案審查可以盡快通過。

NCC舉辦「台台併」聽證會•勞方權益與頻寬都是焦點 台灣之星員工「心碎」提3訴求

國家通訊傳播委員會（NCC）29日針對台灣大哥大合併台灣之星舉辦聽證會，由委員王正嘉（右起）、陳崇樹以及王維菁等人主持。中央社