新北市第12屆金志獎表揚　侯友宜感謝18萬志工並肩作戰

為感謝新北市所有的志工投入公益， 新北市長侯友宜29日在市府3樓多功能集會堂表揚第12屆金志獎 得主，共有6個績優志工團隊、50位績優志工、 51位65歲以上耆心獎及20組志工家庭獲獎。侯友宜說， 新北市何其有幸，有18萬的志工一起打拼，不管在哪一個領域， 或是哪個偏鄉，都可見志工默默為社會奉獻。 侯友宜更感性的吐露心聲，他人生最後一個心願， 是和大家一樣當志工，但會選擇在一個角落裡服務。

社會局長張錦麗表示，新北市志工團隊已有2,114隊， 志工人數超過18萬，平均每年服務時數為1,800萬小時。 新冠疫情爆發以來，市府面臨嚴峻挑戰， 感謝所有志工在防疫期間與市府並肩作戰，從防疫物資發放、 藥局口罩販售、 疫苗接種站及衛生所疫調協助與居家照護關懷中心接線服務等， 皆可看見志工的身影。

榮獲績優志工獎的張淑貞現已81高齡， 投入志願服務時間達30年，服務時數更高達1萬4,128小時， 現為文山社福中心關懷組長，持續關懷社區獨居老人及弱勢家庭。 她說當志工無他法，就是懷著一顆愛心和耐心。

榮獲耆心獎的高碧真，則是金山區公所志工隊的創始隊員， 服務長達20年，她開玩笑說：「越忙的人時間越多！」 即使要照顧家庭，仍會每天抽出空來當志工，總結當志工的心得是「 歡喜做、甘願受」。

在受表揚的50位績優志工中，僅有吳文隆和周金昌兩位是男性。 吳文隆表示，他在83年考上地政士，2004年起就在板橋地政事務所擔任志工，在18年的服務歷程中， 有協助家族圓滿繼承土地房產的歡欣場面； 卻也有遇見長輩被子女騙說要幫她申辦福利身分， 卻將名下的財產移轉的無奈， 他只能告訴長輩說透過調解會或司法途徑索回。

在侯友宜一一頒獎中，有位廖政輝帶著母親廖卓桂的人形立牌合影。 廖政輝表示，母親在孫子入學鶯歌國小時開始當志工， 結果一當就是30年，還擔任鶯歌國中、小、 鶯歌高職共3校的志工隊長，人稱「鶯歌廖阿嬤」， 她的生活不是在校園就是在菜園， 在菜園種菜分享給學校和志工隊吃。母親3個月前以82高齡往生， 9月30日正是母親的百日，因此特地代母親來領獎告慰。

榮獲績優志工團隊包含社團法人中華民國天元慈善功德會， 平時致力於兒少婦老等弱勢服務， 疫情期間更到各區衛生所及居家照護專線值班。 社團法人新北市國際生命線協會1995協談專線24小時不間斷， 在疫情期間默默的協助尋求服務的個案， 守護市民心理健康及自殺防治等。