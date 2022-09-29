新北市第12屆金志獎表揚　侯友宜感謝18萬志工並肩作戰

為感謝新北市所有的志工投入公益，新北市長侯友宜29日在市府3樓多功能集會堂表揚第12屆金志獎得主，共有6個績優志工團隊、50位績優志工、51位65歲以上耆心獎及20組志工家庭獲獎。侯友宜說，新北市何其有幸，有18萬的志工一起打拼，不管在哪一個領域，或是哪個偏鄉，都可見志工默默為社會奉獻。侯友宜更感性的吐露心聲，他人生最後一個心願，是和大家一樣當志工，但會選擇在一個角落裡服務。
社會局長張錦麗表示，新北市志工團隊已有2,114隊，志工人數超過18萬，平均每年服務時數為1,800萬小時。新冠疫情爆發以來，市府面臨嚴峻挑戰，感謝所有志工在防疫期間與市府並肩作戰，從防疫物資發放、藥局口罩販售、疫苗接種站及衛生所疫調協助與居家照護關懷中心接線服務等，皆可看見志工的身影。
榮獲績優志工獎的張淑貞現已81高齡，投入志願服務時間達30年，服務時數更高達1萬4,128小時，現為文山社福中心關懷組長，持續關懷社區獨居老人及弱勢家庭。她說當志工無他法，就是懷著一顆愛心和耐心。
榮獲耆心獎的高碧真，則是金山區公所志工隊的創始隊員，服務長達20年，她開玩笑說：「越忙的人時間越多！」即使要照顧家庭，仍會每天抽出空來當志工，總結當志工的心得是「歡喜做、甘願受」。
在受表揚的50位績優志工中，僅有吳文隆和周金昌兩位是男性。吳文隆表示，他在83年考上地政士，2004年起就在板橋地政事務所擔任志工，在18年的服務歷程中，有協助家族圓滿繼承土地房產的歡欣場面；卻也有遇見長輩被子女騙說要幫她申辦福利身分，卻將名下的財產移轉的無奈，他只能告訴長輩說透過調解會或司法途徑索回。
在侯友宜一一頒獎中，有位廖政輝帶著母親廖卓桂的人形立牌合影。廖政輝表示，母親在孫子入學鶯歌國小時開始當志工，結果一當就是30年，還擔任鶯歌國中、小、鶯歌高職共3校的志工隊長，人稱「鶯歌廖阿嬤」，她的生活不是在校園就是在菜園，在菜園種菜分享給學校和志工隊吃。母親3個月前以82高齡往生，9月30日正是母親的百日，因此特地代母親來領獎告慰。
榮獲績優志工團隊包含社團法人中華民國天元慈善功德會，平時致力於兒少婦老等弱勢服務，疫情期間更到各區衛生所及居家照護專線值班。社團法人新北市國際生命線協會1995協談專線24小時不間斷，在疫情期間默默的協助尋求服務的個案，守護市民心理健康及自殺防治等。