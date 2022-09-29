中華電信榮獲哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」　綜合數位轉型獎（服務業先鋒獎）首獎

中華電信今日榮獲哈佛商業評論（Harvard Business Review，HBR ）頒發「數位轉型鼎革獎」綜合數位轉型獎（服務業先鋒獎） 之首獎。鼎革獎係由HBR全球繁體中文版與SAP共同舉辦， 希望能協助企業邁向「鼎新革故」的永續經營之路。而其中，「 綜合數位轉型獎」係為表彰「在企業內推動多面向數位轉型， 具備多面向數位轉型策略與布局，且成效顯著」之企業。

中華電信身為台灣CT及ICT服務產業之龍頭企業，此次榮獲「 綜合數位轉型獎」服務業組先鋒獎（年營業額五十億以上， 為先鋒獎）之首獎， 正凸顯中華電信過去數年來持續推動全面性數位轉型有成， 其績效有目共睹，並獲得主辦單位邀請產學界專家評審最高的肯定。該屆鼎革獎評審對於本公司得到首獎之意見總結（得獎亮點）為：「 透過升級基礎能力，包括網路轉型、研發電信雲、 原生雲管理技術與應用等， 提升資訊服務整合運用效率及培養專業資訊服務團隊， 創造內外部轉型效益。」

2022年是中華電信轉型成長、永續經營的關鍵年。該公司剛完成 三年的全面性策略轉型計畫「躍升2021」，建立心態、 行為及體質的根本性改變，進而達成財務指標的翻轉向上， 成功返回成長軌道。回顧自2019年起啟動的轉型大計， 經過各階段的努力推動，已於2021年創下集團與母公司營收及獲 利雙超標、雙成長的佳績，行動及固網寬頻業務雙雙成長， 歷經疫情考驗，財務績效仍反轉向上。除了營運佳績外， 大力推動新世代網路轉型，積極推動行固網融合、 雲網融合與智慧維運，統籌資源運用並彈性調配，降低維運成本， 大幅提升營運效能。中華電信擁有5G最大頻寬、最佳頻段、 最廣涵蓋及最多基地台的優勢，行動網路體驗屢獲國際權威Spee dtest與Opensignal認證肯定，5G網速稱霸，並以 5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先工法， 持續加速及加量建設，致力提供最好的服務體驗，市佔第一，品質有 目共睹。

在組織轉型工作上，該公司已建立「個人家庭」、「企業客戶」與「 國際電信」三大事業群，並整合「網路」、「資訊」及「研究」 等三大技術團隊，從結構面導入「以客戶為中心」的經營理念。 針對三大事業版圖，三箭齊發：個人家庭事業方面， 以打造國內最大影視平台與智慧生活圈為宗旨，持續推動固網、 行動、Wi-Fi三網整合，提供消費者三網飆配的最佳服務， 並聚焦於娛樂、健康、安全、便利四大主軸， 發展創新智慧生活服務；針對企業客戶，打造三大百億新興業務， 聚焦於雲端IDC、資安、5G+AIoT，結合業務夥伴， 廣結盟，協助企業數位轉型，升級共榮；國際客戶方面， 致力推升台灣成為亞太資訊匯集重鎮， 透過持續強化海纜與衛星等連外網路量能，將台灣的智慧城市、5G 專網、IDC雲端等技術輸出海外，攜手台商佈局國際市場。

中華電信在「永續x 5G x 轉型」的策略指引下，以永續為前提，發揮5G優勢， 一方面推動公司內部數位轉型，另一方面也以累積之經驗， 協助客戶數位轉型。該公司專注企業ESG永續發展， 實踐科技為善的精神，透過科技的力量促進全民減碳， 達成永續共榮。身為國際IOWN Global Forum（創新光和無線網路全球論壇）的一員， 公司積極投入科技研發，為實現更大容量、 低延遲和低耗電的全光網路技術而努力。

中華電信期許作為「 智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」， 秉持著廣結盟與百業共好共榮之理念，善用資通訊科技， 推動中華電信及台灣企業的數位化與智慧化， 一起帶動台灣企業的轉型。中華電信提供高速穩定的寬頻網路（Al ways Broadband Connected）並善用新科技（AI、AR、VR/ BigData、Blockchain/Cloud、Cyber security），透過KYC（know Your Customer）偕同百業提供B2B2X的服務， 共同為台灣市場提供多元且豐富的服務。

台灣是全球ICT重鎮，行動與固網寬頻網路普及率、使用率， 以及高等教育普及率、民間創新活力、 政府資料開放等指標都在國際名列前茅，具備發展5G等新科技的優 良軟硬體基礎。疫情後台灣面臨新一波的轉型升級機會，必須集結眾 人的力量往前推進。感謝「數位轉型鼎革獎」主辦單位HBR與SA P成功搭建數位轉型的交流平台，中華電信願意與所有產業夥伴及媒 體先進密切合作，共同協助台灣轉型升級，邁向「鼎新革故」 的永續經營之路！