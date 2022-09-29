台灣解封！Art Taipei集結138家畫廊參展面積創歷屆之最　串聯22家美術館線上線下都精彩

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 2022台北國際藝術博覽會(Art Taipei) 將於10月21日台北世貿一館登場，今年規模為歷屆之最，佔地超過1,000平方公尺，集結138家國內外畫廊參展，串聯22家博物館舉辦精彩線上線下活動。

適逢主辦單位社團法人中華民國畫廊協會成立30周年，展會面積為歷屆之最，今年參展畫廊包含89間台灣畫廊及38間來自國際，主辦單位表示，隨著台灣邊境將於10月13日解封，預計會有更多畫廊加入今年展會；今年預售票和去年同期相比已成長50%。

Art Taipei首度和北美館、高美館、南美館共22家美術館合作宣傳展會，其中，共有10家美術館與ART TAIPEI合作票券優惠方案，舉辦6場展前線上講座；此外，今年舉辦26場講座及論壇等，包含和ARTSY暢談畫廊數位轉型、奇美博物館大展《時代的臉孔》線上導覽、張子隆「生之雕塑」特展座談會等。

《加密藝術專區》(Crypto Art Zone)由台北產經藝術研究室與NFT平台akaSwap打造，羅禾淋策展，提供加密藝術品購藏所需要的技術支援與服務，每筆交易將有10%~25%的藝術家版權費，今年VIP卡也將推出專屬NFT。

值得一提的是，ART TAIPEI今年加入畫廊氣侯聯盟（Gallery Climate Coalition，簡稱GCC），Art Basel、Sotheby’s也為成員之一，共同為減少視覺藝術領域碳排努力，展會近年重視永續發展，2015年新開發第四代的展板，大量減少木材、油漆、以及運送安裝過程中的碳排放量；2018年自行設計開發全新LED燈具減少電力耗費、熱量排放以及空調使用率的燈具為首要考量，希望能夠呼籲更多具有綠色理念的企業客戶與收藏家響應。