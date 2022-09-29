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談免疫負債、流感疫情　李秉穎：今年一定大流行　籲快打流感疫苗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/29 15:30
台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎今（29）日提醒，「今年的流感一定會流行」。（取自廣播節目《新聞放鞭炮》）

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎今（29）日提醒，「今年的流感一定會流行」。（取自廣播節目《新聞放鞭炮》）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）面對全世界、台灣的國境與防疫措施陸續解封，台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎今（29）日提醒，「今年的流感一定會流行」，不過只要打流感疫苗，就能防堵疫情，他也提到，新冠疫苗和流感疫苗可以同時接種，但最好打在不同部位。

全世界逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，我國國境自今日起分階段解封，李秉穎今（29）日在廣播節目《新聞放鞭炮》受訪表示，過去2年各國積極對抗新冠疫情，流感疫情也維持在低度流行，但今年全世界陸續解封，包括台灣，他直言「今年的流感一定會流行」。

他繼續說，當流感與新冠同時流行時會造成困擾，因為兩者症狀太像了，難以分辨，一旦發燒大家都會怕，在篩檢結果出來前，不知道是新冠還是流感，需要隔離、篩檢，就醫還要去特別門診。

而且流感疫苗前兩年的打氣不佳，因此今年接種流感疫苗變成比較重要的公衛政策，不過李秉穎強調「大家也不用太驚慌」，目前全世界流感沒有出現很大突變，只要好好打疫苗就能預防流感流行。

針對新冠疫苗和流感疫苗是否能同時接種，李秉穎解釋，新冠疫苗開打時，因國際間沒有同時施打的研究，不清楚有什麼風險，因此WHO建議間隔1週以上，但半年後陸續有研究顯示，新冠和流感疫苗同時施打，抗體反應和副作用沒有明顯差異，但仍建議打在不同部位，例如分別打在左、右手臂。

面對台灣也即將國境解封，外界擔憂接下來恐因「免疫負債」引起一波各種感染症齊爆發。李秉穎說，免疫負債是近年出現的名詞，意指過去2年因執行嚴格防疫措施，導致各種呼吸道病毒感染都變少，人體沒有接受刺激「就負債了」，當解封後，就要開始還債。

不過，實際上不一定會如此嚴重，據他觀察，國外也有很多因解封而呼吸道感染增加情形，但如果只是回到疫情前的水準，就不能叫負債。

他認為「免疫負債」重點在於觀察2、3歲以下幼兒的急性呼吸道傳染病的病例數是否短期內暴增，對成人或較大兒童影響比較小。

他解釋，幼兒出生後常發生各種病毒感染，像呼吸道細胞融合病毒、腸病毒等，但過去2年都沒有感染的話，可能短期內突然暴增。
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