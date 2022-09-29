Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

兩男見警就逃、街頭狂奔　北市警奮力逮捕毒犯

日前在臺北市街頭，兩名男子見到警察突然莫名狂奔，經臺北市保大員警追緝到案，發現他們因攜毒心虛才會落荒而逃。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/29 15:45
詹嫌自摔於路旁(紅圈處)、張嫌仍在狂奔 (北市保安警察大隊）

詹嫌自摔於路旁(紅圈處)、張嫌仍在狂奔 (北市保安警察大隊）

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 日前在臺北市街頭，兩名男子見警後突然莫名狂奔，引起臺北市保大員警注意，經追緝到案後，原來他們因攜毒心虛落荒而逃，全案偵訊後依法送辦。

兩男見警就逃、街頭狂奔　北市警奮力逮捕毒犯

警方查扣之毒品安非他命1小包、海洛因1小包、海洛因針筒1支及海洛因混合液1小瓶。(北市保安警察大隊提供)

臺北市政府警察局保安警察大隊第三中隊警員，於9月24日11時30分許執行巡邏勤務，行經治安熱點萬華區環河南路與桂林路口，詹、張兩嫌見警方巡邏車經過神情鬼祟立即躲避於柱子旁，眼尖員警見兩嫌動作明顯有異，隨即停車驅前查驗兩人身分。

誰知兩人見警方停車打開車門後，旋即沿路拔腿狂奔於車陣中，員警立刻奮力追捕兩嫌。其中詹嫌過於緊張逃跑約20公尺即自摔於路旁，隨身物品也不慎掉落現地，警方立即上前關切，原來詹嫌攜毒心虛才在馬路上搏命狂奔，警方於詹嫌掉落物品中起獲第一級毒品海洛因1小包、第二級毒品安非他命1小包及第一級毒品海洛因混合液1小瓶。

另經路過民眾熱心指引，助警追捕逃跑於200公尺外另一張姓嫌犯，終讓警方成功將張嫌逮捕就範，隨後在張嫌身上起獲施用過之海洛因針筒1支；全案依違反毒品危害防制條例將兩嫌移請轄區萬華分局偵辦。

臺北市保安警察大隊29日發布新聞稿時也呼籲，沈淪毒海不僅戕害自己身體健康，更會影響家人正常生活，千萬不要因一時好奇而輕易嘗試，而讓愛你的人傷心，請市民朋友配合打擊犯罪，共同為營造安全、友善城市一起努力。
台北市
保安警察大隊
毒品
毒販
狂奔

相關新聞

更新【張淑娟提告】周玉蔻亂扯蔣萬安老爸緋聞　黃國昌批: 「下流」跨越文明底線•無法忍受
更新【張淑娟提告】周玉蔻亂扯蔣萬安老爸緋聞　黃國昌批: 「下流」跨越文明底線•無法忍受
2022/09/27 14:09
不滿藍綠白聯手護航海霸王 童文薰競總開張矢言還「地」於民
不滿藍綠白聯手護航海霸王 童文薰競總開張矢言還「地」於民
2022/09/21 12:00
簽「絕不投降」承諾書？黃珊珊：不要製造對立　「市民主義」才是選舉重點
簽「絕不投降」承諾書？黃珊珊：不要製造對立　「市民主義」才是選舉重點
2022/09/18 12:45
柯文哲台北市長任內最後一次總質詢 回應是否選總統：會努力
柯文哲台北市長任內最後一次總質詢 回應是否選總統：會努力
2022/09/12 19:02
斥資2億！台北秘境「榕錦時光生活園區」開幕　日本「九州鬆餅瓦芙」海外首店、興波咖啡人氣品牌搶先看
斥資2億！台北秘境「榕錦時光生活園區」開幕　日本「九州鬆餅瓦芙」海外首店、興波咖啡人氣品牌搶先看
2022/09/12 15:14

更新時間 : 2022-09-29 16:09 GMT+08:00

最受歡迎

家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
台北「白晝之夜」藝術家完整名單揭曉！限量消費券使用方法期限一次看
台北「白晝之夜」藝術家完整名單揭曉！限量消費券使用方法期限一次看
朴敏英新戲「月水金火木土」首播　劇中飆唱IU好日子、爆瘦模樣引粉絲擔憂
朴敏英新戲「月水金火木土」首播　劇中飆唱IU好日子、爆瘦模樣引粉絲擔憂
【分析】習近平隱身近十天　外媒關注其在中國「被軟禁」傳言
【分析】習近平隱身近十天　外媒關注其在中國「被軟禁」傳言
專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打
專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打
入境台灣將不用隔離！蘇貞昌： 0+7預計10/13上路　王必勝：下一步鬆綁口罩令
入境台灣將不用隔離！蘇貞昌： 0+7預計10/13上路　王必勝：下一步鬆綁口罩令