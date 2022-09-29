兩男見警就逃、街頭狂奔　北市警奮力逮捕毒犯

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 日前在臺北市街頭，兩名男子見警後突然莫名狂奔，引起臺北市保大員警注意，經追緝到案後，原來他們因攜毒心虛落荒而逃，全案偵訊後依法送辦。

警方查扣之毒品安非他命1小包、海洛因1小包、海洛因針筒1支及海洛因混合液1小瓶。(北市保安警察大隊提供)

臺北市政府警察局保安警察大隊第三中隊警員，於9月24日11時30分許執行巡邏勤務，行經治安熱點萬華區環河南路與桂林路口，詹、張兩嫌見警方巡邏車經過神情鬼祟立即躲避於柱子旁，眼尖員警見兩嫌動作明顯有異，隨即停車驅前查驗兩人身分。

誰知兩人見警方停車打開車門後，旋即沿路拔腿狂奔於車陣中，員警立刻奮力追捕兩嫌。其中詹嫌過於緊張逃跑約20公尺即自摔於路旁，隨身物品也不慎掉落現地，警方立即上前關切，原來詹嫌攜毒心虛才在馬路上搏命狂奔，警方於詹嫌掉落物品中起獲第一級毒品海洛因1小包、第二級毒品安非他命1小包及第一級毒品海洛因混合液1小瓶。

另經路過民眾熱心指引，助警追捕逃跑於200公尺外另一張姓嫌犯，終讓警方成功將張嫌逮捕就範，隨後在張嫌身上起獲施用過之海洛因針筒1支；全案依違反毒品危害防制條例將兩嫌移請轄區萬華分局偵辦。

臺北市保安警察大隊29日發布新聞稿時也呼籲，沈淪毒海不僅戕害自己身體健康，更會影響家人正常生活，千萬不要因一時好奇而輕易嘗試，而讓愛你的人傷心，請市民朋友配合打擊犯罪，共同為營造安全、友善城市一起努力。