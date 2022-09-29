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英國發起試行「週休三日」 已為期3個月 大多企業給予正面評價

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/29 14:34
（圖／unsplash用戶Alex Kotliarskyi）

（圖／unsplash用戶Alex Kotliarskyi）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）英國企業於今年6月時展開了一週工作4天制的實驗，實驗機構包含了非政府組織－全球一週4天運動組織（4 Day Week Global）、智庫團體Autonomy、牛津大學、劍橋大學等研究人員，於歐美6國進行為期半年的實驗，超過180間公司參與。

根據南韓insight報導，英國有超過3300名員工參與實驗，每週僅需工作32小時，但工資不變。目前已為期三個月，主導機構對其中41家公司進行了調查，其中有88%受訪公司給予正面評價，86%的公司表示實驗結束後願意考慮持續進行。在冰島則是對1%已工作4年以上的職場人進行4天工作制試驗，實驗結果顯示員工職業倦怠不僅降低，工作效率亦提高了。

近期在南韓也有越來越多的公司試行了工作四天制，在上班族之間想要週休三日的呼聲也越來越高。近期在南韓的網路論壇中也出現了許多關於「若能實施工作四天制，你想休哪一天？」的貼文，吸引眾多南韓網友討論。

選擇週一的人認為，若能休週一，星期一症候群感覺就可以消失；選擇週三的人認為，週一及週四上班時會想說昨天已經休假，週二及週五會想到明天又能休假，上班心情就會比較好；選擇週五的人則認為，若能休週五，「火熱的星期五」幸福感就能加倍（火熱的星期五為南韓流行語，通常簡稱火五，意旨星期五下班下課後就是要出去狂歡迎接週末）。
工作
休假
週休3日
4天制

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更新時間 : 2022-09-29 16:09 GMT+08:00

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