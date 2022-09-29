【9/29台灣本土+44,665／死亡+53】10/13起國境解封　防疫旅館退場、防疫車隊持續

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增44,880例COVID-19確定病例，分別為44,665例本土個案及215例境外移入；確診個案中新增53例死亡。另外，為配合10月13日起國境解封，交通部表示，現行防疫旅館將全部退場，機場防疫車隊則回歸排班。

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指揮中心表示，今日新增之44,665例本土病例，為20,412例男性、24,234例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(9,170例)，臺中市(5,879例)，臺北市(4,961例)，桃園市(4,832例)，高雄市(4,060例)，臺南市(2,931例)。



指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為28例男性、25例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、47例具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月21日至9月26日，死亡日期介於5月21日至9月26日。





指揮中心說明，今日新增215例境外移入個案中，為105例男性、110例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(15例)，美國(9例)，阿拉伯聯合大公國及菲律賓(各4例)，泰國、韓國、德國及日本(各3例)，馬來西亞及土耳其(各2例)，奧地利、瑞士、芬蘭、加拿大、柬埔寨、紐西蘭、香港、緬甸、新加坡、澳門、英國及中國(各1例)，另155例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月28日。



指揮中心統計，截至目前國內累計6,417,941例確診，分別為34,666例境外移入、6,383,221例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,003例COVID-19死亡病例，其中10,987例本土，另16例為境外移入。

10月13日起國境解封 防疫旅宿及機場防疫車隊將逐步回歸常態經營

為配合行政院及中央流行疫情指揮中心政策，自10月13日起入境人士採「0+7」(自主防疫)防疫新制，防疫旅宿及機場防疫車隊將逐步回歸常態經營。

交通部長王國材指出，考量防疫旅宿配合政府檢疫政策，業者回歸常態經營前須進行旅宿清消與過渡期間整備無法營運等，因此將補助防疫旅宿業者每房5,000元補貼，以協助其早日回歸常態經營，相關細節交通部觀光局將於定案後對外公布。

交通部表示，10月13日起入境旅客交通方式，除現行親友/機關團體接送、自駕外，將開放無症狀入境旅客可搭乘大眾運輸，亦即增加國道客運、機場捷運、高鐵及租車等交通工具選項供旅客使用。

考量入境旅客可選擇之交通工具將更加多元，王國材表示，防疫車隊將回歸機場計程車排班，但兼具防疫任務。入境旅客倘選擇搭乘機場計程車，收費回歸疫情前的收費方式，以跳錶方式計費，但現行機場防疫計程車司機補貼則維持至今年底。

另交通部也說明，因現行各縣市防疫專車係搭載居隔者與確診者，因此各縣市防疫專車不受10月13日「0+7」政策影響，其需求將俟各縣市疫情情況，由各地方政府滾動檢討增加或縮減，並由交通部公路總局依現行機制補助地方政府辦理。