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來趟秋天森林色票旅行吧！台灣國慶連假期間　林務局14處國家森林遊樂區推半票優惠入園

林務局表示，台灣每處國家森林遊樂區的四季美景都是由不同的森林系色票構成，觀察森林遊樂區裡的迷人色彩，由它們饒富趣味的俗名，大家不妨趁國慶連假上山走走，感受自然萬物與人文視野交會的美妙。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/29 11:23
大雪山國家森林遊樂區雲海晚霞。(照片由林務局提供)

大雪山國家森林遊樂區雲海晚霞。(照片由林務局提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）林務局今(29)日表示，台灣每處國家森林遊樂區的四季美景都是由不同的森林系色票構成，例如提到森林的色彩，大家常聯想到綠色，其實森林是自然萬物的多樣色彩所交織而成；國慶連假期間，14處國家森林遊樂區提供入園門票半票優惠，歡迎大家來趟秋天的色票旅行，找尋、收藏最能療癒自己的森林色系組合。

林務局透過新聞稿表示，台灣每處國家森林遊樂區的四季美景都是由不同的森林系色票構成，大家不妨趁國慶連假上山走走，觀察森林遊樂區裡的迷人色彩，由它們饒富趣味的俗名，感受自然萬物與人文視野交會的美妙。

林務局挑選了幾處園區代表性風景，整理色票提供大家參考，走入森林拍攝美景後，也能在照片中找找自己蒐集了哪些色彩，例如首圖的大雪山國家森林遊樂區超美的雲海晚霞色票包括：#414e60自由藍、#fffa52奶油檸檬、#f0a458文雅金、#ef9846小甜橘，與#fc736a珊瑚夢。

奧萬大國家森林遊樂區核心區美麗的落羽松秋天轉紅，與步道間點綴的楓紅相映，在滿山綠意裡構成充滿層次感的山野秋色，色票包括：# ab2701臘腸紅、# d07d08深秋橙、#39a8fe晴天藍、# b7b231新芽綠，與# 3b5236百年榕，如圖1。

來趟秋天森林色票旅行吧！台灣國慶連假期間　林務局14處國家森林遊樂區推半票優惠入園

圖1 奧萬大國家森林遊樂區落羽松。(照片由林務局提供)

太平山國家森林遊樂區秋日金黃耀眼的山毛櫸步道，代表性的色票包括 #adc3d8芭蕾藍、#7c6036霧綠褐、#60402b愛爾蘭咖啡、#e39f38熱烈黃、#f0e914巨靈神機器人金，如圖2。

墾丁國家森林遊樂區知名的銀葉板根爺爺，色票包括 #4ea41c青春綠、#7ab84f小烏龜、#b4b99b島嶼灰、#aa7020沙棘棕，與#c37305髒橘子，如圖3。

知本國家森林遊樂區有棵壯麗得令人屏息的千根榕，色票包括 #806b60老土地、#b6adb2河床砂、#9ba090草原木、#9cd089耳語綠、#60a700鮮蘆筍，如圖4。

林務局表示，找到你最喜愛的色彩組合了嗎？還有許多森林美景，等你來挖掘與收藏。2022年10月8日至10日國慶連假期間，太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、富源、池南等14處國家森林遊樂區，提供入園門票半票優惠。

來趟秋天森林色票旅行吧！台灣國慶連假期間　林務局14處國家森林遊樂區推半票優惠入園

圖2 太平山國家森林遊樂區山毛櫸。(照片由林務局提供)

來趟秋天森林色票旅行吧！台灣國慶連假期間　林務局14處國家森林遊樂區推半票優惠入園

圖3 墾丁國家森林遊樂區銀葉板根。(照片由林務局提供)

來趟秋天森林色票旅行吧！台灣國慶連假期間　林務局14處國家森林遊樂區推半票優惠入園

圖4 知本國家森林遊樂區千根榕。(照片由林務局提供)
國家森林遊樂區
色票
四季
太平山
內洞
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東眼山
大雪山
八仙山
奧萬大
阿里山
藤枝
墾丁
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更新時間 : 2022-09-29 12:06 GMT+08:00

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