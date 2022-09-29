2022大流行年！美國CDC：腸病毒D68疫情攀升　約有10%患者恐引發「急性無力脊髓炎」

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）自8月以來，美國各地因嚴重呼吸道疾病入院的兒童人數大增，又以腸病毒D68型最多，甚至有許多小病人感染後引發急性無力脊髓炎(Acute Flaccid Myelitis, AFM)。美國CDC警告，全美D68疫情升溫中。

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美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，腸病毒D68型疫情自8月起攀升，全美患有嚴重呼吸道疾病而入院的兒童人數增加，AFM的病例也持續增溫中，後者病例發生趨勢通常與腸病毒D68型疫情具有時序相關性。

腸病毒D68型跟71型都容易併發重症，但D68型的臨床症狀不像一般腸病毒會出現水泡。CDC表示，腸病毒D68型主要經由呼吸道飛沫（咳嗽或打噴嚏）傳染，感染後初期會有輕微的呼吸道症狀，如流鼻涕、打噴嚏、肌肉痠痛等類似感冒，但可怕的是，有些兒童感染後會引發AFM，嚴重恐癱瘓。

專家解釋，AFM為一種發病後會突然四肢無力、麻痺，嚴重會導致永久性癱瘓或死亡的神經系統疾病，通常每2年會爆發一次，與腸病毒相同，流行期約在8月至11月，而今年正逢流行年，且隨著戴口罩等防疫措施鬆綁，以及學校回歸實體上課模式，預料疫情會比2020年更加嚴重。

約翰霍普金斯衛生安全中心的醫學博士Amesh A. Adalja說明，AFM被認為是感染D68型後引發的一種罕見併發症，據CDC統計，2014年全美爆發D68疫情，當中約有10%的兒童引發AFM，專家表示，雖然罕見，但一旦發生將成為相當嚴重的問題。

CDC提醒，兒童感染D68後若引發AFM通常會出現以下症狀：

手臂或腿部無力

頸、背、手臂或腿部疼痛

吞嚥困難或口齒不清

眼瞼下垂、眼部肌肉無力

臉部下垂、面部肌肉無力

至於該怎遠離腸病毒？

CDC表示若要降低感染風險，保持手部衞生是預防傳染病的首要條件，建議民眾可養成下列習慣：