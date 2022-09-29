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入境台灣新制第一階段9/29上路順暢　旅客讚：通關速度快•有考量民眾感受

今天(9/29) 是第一階段調整上路首日，返台旅客表示，通關速度很快，無須排隊等候，感覺政府有考量搭機民眾感受。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/29 11:47
中央流行疫情指揮中心日前宣布，因應邊境逐步開放，9月29日零時起，居家檢疫處所調整為「1人1室」的新版3+4上路，另配合邊境取消唾液PC...

中央流行疫情指揮中心日前宣布，因應邊境逐步開放，9月29日零時起，居家檢疫處所調整為「1人1室」的新版3+4上路，另配合邊境取消唾液PC...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，今天(9/29) 是第一階段調整上路首日，返台旅客表示，通關速度很快，無須排隊等候，感覺政府有考量搭機民眾感受。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，中央流行疫情指揮中心日前宣布，因應邊境逐步開放，9月29日零時起，居家檢疫處所調整為「1人1室」的新版3+4上路，另配合邊境取消唾液PCR採檢，入境時由國際港埠人員向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑。

入境台灣新制第一階段9/29上路順暢　旅客讚：通關速度快•有考量民眾感受根據桃園國際機場公司的航班運量整點人次預報表顯示，今上午的尖峰時段在5時許，約有1000多人同時入境。桃園國際機場公司表示，每天都會擬定隔日監控計畫，監控項目包含確認尖峰時段區間、確認入境預報人數及旅客組成、預估防疫車隊數及支援車輛數，即時滾動檢討因應。

中央社引述民眾陳先生接受媒體聯訪表示，從下飛機到出關搭計程車，大約只花費半小時時間，今天的速度相當快，對於不用進行唾液採檢也覺得很方便，如果有相關症狀，民眾自己應該知道並做好相關措施，整體通關感受相當順暢，而且也有人員協助確認資料以及代填服務，感覺相關規劃非常好。

另一名返台的楊先生則說，原本擔心新政策實施第一天，需花費較長時間等待通關，不過沒想到從下機到搭計程車，只花了半小時，速度很快，而且不用在機場進行唾液採檢的新規定相當便民，過程中完全不用排隊，可以立刻搭車前往防疫旅館，感覺政府有考量長途搭機旅行民眾的感受。

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