Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

國科會通過4件總額達13.55億元投資案　台灣先藝科技將斥資7.35億元進駐南科園區

國家科學及技術委員會科學園區審議會昨(28)日通過4件投資案，總投資金額達新臺幣13.55億元，包括其他園區事業之台灣先藝科技南科分公司；電腦週邊的亞達科技；生物技術的艾博生技抗體中科分公司。此外尚有15件增資案共計49.68億元。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/29 10:09
南部科學園區。(照片載自台南旅遊網)

南部科學園區。(照片載自台南旅遊網)

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）國家科學及技術委員會昨（9/28）日通過4件投資案，總金額達新台幣13.55億元，其中台灣先藝科技將斥資7.35億元進駐南部科學園區，成立南科分公司，就近服務園區內半導體晶圓廠。

國家科學及技術委員會科學園區審議會昨(28)日通過4件投資案，總投資金額達新台幣13.55億元，包括其他園區事業之台灣先藝科技南科分公司；電腦週邊的亞達科技；生物技術的艾博生技抗體中科分公司。此外尚有15件增資案共計49.68億元。

國科會表示，台灣先藝公司為荷蘭商ASM international集團在台灣投資設立的子公司，預計斥資7.35億元進駐南科台南園區成立分公司，持續透過專業設備裝機、改善及維護等技術，鏈結母公司研發團隊量能，就近服務園區內半導體晶圓廠，並持續培育半導體產業新一代技術人才，協助台南園區半導體產業的發展。

國科會進一步表示，亞達科技將投資2億元進駐南科台南園區，就近提供台灣高科技產業設備智慧檢修，以及高科技業核心技能保存的多元解決方案。該公司主要產品為5G/AIOT軟體編輯平台，主要應用於航太、半導體、面板及離岸風電領域。

國科會說明，亞達科技的技術均為公司團隊自行研發，將龐大的專家技術與知識，透過軟體編輯平台且無須撰寫程式，即可迅速轉化為AI APP專家技術應用載體，打造一次性就做對的高科技設備智慧診斷及維修作業新模式。公司在台灣、美國、歐盟、英國、日本、韓國積極進行專利布局，並且已獲得多家國際級半導體、半導體設備、航太公司及風電公司認證與採用。

國科會接著說，艾博生技抗體將投資2000萬元進駐中部科學園區台中園區，其主要產品為研發抗體及檢測/診斷試劑，公司透過自有及產學合作的專利融合瘤篩選技術，提供快速客製化的抗體委託開發與生產服務(CDMO)。

國科會說明，此案研發的抗體及檢測疫苗，符合近年屢爆發新興傳染病趨勢，以專利技術揀選抗原單一性單株抗體融合瘤細胞技術，製造專一及高效價單株抗體，具技術提升效益，將有助於避免因國際問題引發原物料短缺或價格波動造成之通貨膨脹。
科學園區
國科會
半導體產業
生物技術
電腦週邊
晶圓廠
航太
離岸風電
再生能源

相關新聞

西門子歌美颯深根台灣　擴建台中機艙廠、年產能估達2GW
西門子歌美颯深根台灣　擴建台中機艙廠、年產能估達2GW
2022/09/22 09:04
串連台灣古都生活廊帶！南市府加速捷運路網規劃作業　第一期藍線綜合規劃送交通部審議
串連台灣古都生活廊帶！南市府加速捷運路網規劃作業　第一期藍線綜合規劃送交通部審議
2022/09/21 11:13
外商來臺投資離岸風電　台灣前8月僑外投資金額103.8億美元、年增178.55%
外商來臺投資離岸風電　台灣前8月僑外投資金額103.8億美元、年增178.55%
2022/09/20 12:26
台灣數位部產業署參展SEMICON Taiwan 共推半導體設備資安標準與供應鏈安全
台灣數位部產業署參展SEMICON Taiwan 共推半導體設備資安標準與供應鏈安全
2022/09/14 13:45
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點
2022/09/04 14:43

更新時間 : 2022-09-29 10:34 GMT+08:00

最受歡迎

家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台北「白晝之夜」藝術家完整名單揭曉！限量消費券使用方法期限一次看
台北「白晝之夜」藝術家完整名單揭曉！限量消費券使用方法期限一次看
【分析】習近平隱身近十天　外媒關注其在中國「被軟禁」傳言
【分析】習近平隱身近十天　外媒關注其在中國「被軟禁」傳言
朴敏英新戲「月水金火木土」首播　劇中飆唱IU好日子、爆瘦模樣引粉絲擔憂
朴敏英新戲「月水金火木土」首播　劇中飆唱IU好日子、爆瘦模樣引粉絲擔憂
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
入境台灣將不用隔離！蘇貞昌： 0+7預計10/13上路　王必勝：下一步鬆綁口罩令
入境台灣將不用隔離！蘇貞昌： 0+7預計10/13上路　王必勝：下一步鬆綁口罩令
專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打
專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打