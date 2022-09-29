國科會通過4件總額達13.55億元投資案　台灣先藝科技將斥資7.35億元進駐南科園區

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）國家科學及技術委員會昨（9/28）日通過4件投資案，總金額達新台幣13.55億元，其中台灣先藝科技將斥資7.35億元進駐南部科學園區，成立南科分公司，就近服務園區內半導體晶圓廠。

國家科學及技術委員會科學園區審議會昨(28)日通過4件投資案，總投資金額達新台幣13.55億元，包括其他園區事業之台灣先藝科技南科分公司；電腦週邊的亞達科技；生物技術的艾博生技抗體中科分公司。此外尚有15件增資案共計49.68億元。

國科會表示，台灣先藝公司為荷蘭商ASM international集團在台灣投資設立的子公司，預計斥資7.35億元進駐南科台南園區成立分公司，持續透過專業設備裝機、改善及維護等技術，鏈結母公司研發團隊量能，就近服務園區內半導體晶圓廠，並持續培育半導體產業新一代技術人才，協助台南園區半導體產業的發展。

國科會進一步表示，亞達科技將投資2億元進駐南科台南園區，就近提供台灣高科技產業設備智慧檢修，以及高科技業核心技能保存的多元解決方案。該公司主要產品為5G/AIOT軟體編輯平台，主要應用於航太、半導體、面板及離岸風電領域。

國科會說明，亞達科技的技術均為公司團隊自行研發，將龐大的專家技術與知識，透過軟體編輯平台且無須撰寫程式，即可迅速轉化為AI APP專家技術應用載體，打造一次性就做對的高科技設備智慧診斷及維修作業新模式。公司在台灣、美國、歐盟、英國、日本、韓國積極進行專利布局，並且已獲得多家國際級半導體、半導體設備、航太公司及風電公司認證與採用。

國科會接著說，艾博生技抗體將投資2000萬元進駐中部科學園區台中園區，其主要產品為研發抗體及檢測/診斷試劑，公司透過自有及產學合作的專利融合瘤篩選技術，提供快速客製化的抗體委託開發與生產服務(CDMO)。

國科會說明，此案研發的抗體及檢測疫苗，符合近年屢爆發新興傳染病趨勢，以專利技術揀選抗原單一性單株抗體融合瘤細胞技術，製造專一及高效價單株抗體，具技術提升效益，將有助於避免因國際問題引發原物料短缺或價格波動造成之通貨膨脹。