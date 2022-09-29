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【金馬59】入圍名單亮點搶先看！張孝全、黃秋生角逐影帝　《智齒》入圍之最有望成大贏家

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/29 09:58
張孝全、黃秋生入圍金馬最佳男主角。(圖/金馬執委會)

張孝全、黃秋生入圍金馬最佳男主角。(圖/金馬執委會)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2022金馬獎入圍名單已於近日公布，黃秋生、張孝全、林家棟將爭奪影帝，香港推理動作片《智齒》入圍最多獲14項提名，柯震東以處女座《黑的教育》入圍最佳新導演提名。

第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日在台北國父紀念館舉行，吳念軒、楊千霈擔任星光大道主持人，入圍名單已於近日揭曉，影帝之爭十分刺激，入圍的有《窄路微塵》張繼聰、《智齒》林家棟、《白日青春》黃秋生、《罪後真相》張孝全、《一家子兒咕咕叫》游安順。

入圍最佳女主角的為《咒》蔡亘晏、《窄路微塵》袁澧林、《智齒》劉雅瑟、《燈火闌珊》張艾嘉、《花路阿朱媽》洪慧芳。

今年入圍之最為港片《智齒》，共獲14項提名，《咒》及《一家子兒咕咕叫》緊追在後，入圍13項；最佳動畫片入圍從缺。

金馬執委會執行長聞天祥公布，「年度台灣傑出電影工作者」得主為已故爆破特效指導「陳銘澤」，曾參與台灣電影《查無此心》、《夢遊樂園》、《少年吔》製作。

重點獎項入圍名單

最佳劇情片

《咒》
《哈勇家》
《智齒》
《白日青春》
《一家子兒咕咕叫》

最佳導演

《咒》柯孟融
《哈勇家》陳潔瑤
《夏日天空的那批紅馬》張作驥
《智齒》鄭保瑞
《一家子兒咕咕叫》詹京霖

最佳新導演

《黑的教育》柯震東
《白日青春》劉國瑞
《花路阿朱媽》何書銘
《查無此心》曾英庭
《海鷗來過的房間》孔慶輝

最佳男主角

張繼聰
林家棟
黃秋生
張孝全
游安順

最佳女主角

蔡亘晏
袁澧林
劉雅瑟
張艾嘉
慧芳

最佳男配角

高英軒
李淳
朱軒洋
鄭東煥
胡志強

最佳女配角

林詹珍妹
余香凝
方郁婷
楊麗音
李夢苡樺

最佳新演員

黃歆庭
張祖鈞
周興哲
林諾
胡智強

完整入圍名單
金馬獎
黃秋生
張孝全
林家棟
影帝
影后
電影
娛樂
名人
柯震東
張艾嘉
金馬執委會
頒獎典禮
台北國父紀念館

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2022/08/20 18:02

更新時間 : 2022-09-29 10:34 GMT+08:00

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