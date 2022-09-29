（台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 英國央行救市帶動美股28日4大指數強彈，台股今天(9/29) 開盤勁揚，最高來到13651.29點，上漲185.22點，收復13500點和13600點整數關卡。

圖為英國央行英格蘭銀行（BOE）(美聯社9.27照片)

美股跌深反彈，道瓊指數28日大漲548點，連6黑止步。英鎊重貶之際，英國央行宣布購債穩定金融市場，扭轉抗通膨的貨幣政策緊縮路線，刺激美債殖利率重挫，股市強彈。

3大指數全天幾乎一路走揚，道瓊工業指數終場大漲548.75點，漲幅1.88%，收在29683.74點。標準普爾500指數勁揚71.75點，漲幅1.97%，收在3719.04點。以科技股為主的那斯達克綜合指數彈漲222.13點，漲幅2.05%，收在11051.64點。

多國中央銀行為壓制通貨膨脹而積極升息，經濟衰退恐慌加劇，美股近6週來5度週線收黑。28日反彈前，道瓊指數與標普500指數連6個交易日收黑，雙雙處於熊市（空頭市場）。

最近一週，英國成為全球金融市場焦點。英鎊兌美元在新政府以減稅刺激經濟後貶至歷史低點，英國央行英格蘭銀行（BOE）28日強力干預，宣布未來幾週將大舉收購公債，以利恢復有序市場環境。

此舉刺激美國公債價格大漲，殖利率從近14年來最高點急墜。美債殖利率重挫有助拉低市場利率，也讓股票等高風險資產在投資人眼中更具吸引力。

標普500指數11大類股全面收紅，能源股隨國際油價反彈大漲4.4%，表現一馬當先。

科技權值股一吐悶氣，根據中央社, 臉書母公司Meta股價漲逾5.3%，亞馬遜（Amazon.com）與Google母公司Alphabet漲幅分別超過3.1%、2.6%。蘋果（Apple）受iPhone需求不如預期、增產計畫喊卡的報導拖累，股價跌近1.3%。

費城半導體指數上漲1.22%，拉出連2紅。但台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.2%，近10個交易日第8度收黑。

渤健（Biogen）股價漲幅直逼40%。這家美國生物科技公司宣布，與日本藥廠衛采開發的實驗性藥物在大型研究中有效減緩阿茲海默症病程。

美股近期瀰漫低氣壓，通膨緩慢降溫，聯邦準備理事會（Fed）上週再次決議升息3碼（0.75個百分點），官員暗示今年剩餘兩次決策會議還會大幅升息，投資人期盼聯準會放慢升息腳步的希望落空，股市因經濟衰退風險升高而賣壓沉重。

債市動盪不已，美國10年期公債殖利率一度衝破4%，為2008年以來首見。英國央行進場干預後，這項備受關注的美債殖利率大幅拉回至3.7%，低於昨天的3.96%，創2009年3月以來最大單日跌幅。

美股投資人暫時鬆一口氣，但3大指數仍在近兩年低點附近。道瓊指數年初以來回檔18.3%，標普500指數與那斯達克指數同期跌幅達22%、29.4%左右。

10月中旬起跑的財報季是美股下一關考驗。部分分析師警告，企業獲利趨緩、聯準會積極升息的骨牌效應沒有完全反映在盤勢上，美股尚未脫離險境，進一步破底的風險猶存。

台股9/29早盤勁揚185點 英國央行救市•9/28美國股市大漲548點、連6黑止步