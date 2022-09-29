花蓮吉安檳榔心芋正值產期　台北農會超市推台灣東部農產品試吃活動

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）花蓮縣吉安鄉的檳榔心芋正值產期，農糧署東區分署為推廣東部地區的優質農產品，輔導花蓮市農會與台北市農會跨域合作，於台北市農會超市萬隆店設置「東部嚴選好物」農產品專櫃，將於10月1、2日推出試吃推廣活動。

農糧署東區分署表示，秋天是吃芋頭的季節，花蓮縣吉安鄉芋頭種植面積約148公頃，是全國五大產地之一，生產的「檳榔心芋」富含豐富澱粉，質地細緻粉質高且香氣濃郁，Q綿、鬆軟細緻的口感，適合製作各類料理、糕點及冰品。

該分署將於10月1、2日在台北市農會超市萬隆店「東部嚴選好物」農產品專櫃辦理辦理芋頭主題週促銷活動，內容包含芋頭甜湯、芋頭包、芋頭糕、產銷履歷芋頭冰棒等料理及冰品試吃品嚐，並推出專櫃消費滿額送好禮活動，於專櫃消費滿500元送花蓮米(300g)1包。

農糧署東區分署說明，台北市農會超市萬隆店的「東部嚴選好物」專櫃展售豐富且多樣的東部農產品，如有機蔬菜、米、蜂蜜、茶葉及相關加工製品，而這次行銷的芋頭商品中，最特別的是吉安鄉農會的產銷履歷芋頭冰棒，使用產銷履歷芋頭作為冰品原料，透過不斷的調整配方及研發，生產出全臺第1支產銷履歷芋頭冰棒。

「東部嚴選好物」專櫃搭配產季推出季節限定的東部農產品，如5月推出花蓮大西瓜、6月花蓮大豆、8月宜蘭員山紅心芭樂及花蓮的金針、9月東部文旦柚及這次花蓮吉安芋頭，緊接著將在11月推出宜蘭金柑及台東臍橙，及12月推出台東的鳳梨釋迦。

照片由農糧署東區分署提供