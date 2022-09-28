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俄國普丁再拋核武威脅　西方憂這次恐怕來真的

美國至少在俄國邊境部署了兩架RS-135s眼鏡蛇球（Cobra Ball）電子偵察機，監控俄方核武動態

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/28 20:43
普丁2022年9月21日全國電視演說（圖／美聯社）

普丁2022年9月21日全國電視演說（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國對烏克蘭開戰後沒多久，就曾嚷嚷著核武就位，意圖威嚇西方，如今戰事已拖延7個月，下不了台的總統普丁（Vladimir Putin）又再度拋出核武威脅，並強調不是唬人的。外界這回有些憂心了，難道被逼到牆角的普丁，這次是玩真的？

路透分析指出，西方各界專家對於普丁究竟會否動用核武，仍各執一詞，難有共識。有人認為他可能會採取威力較小的戰術核武器，作為嚇阻敵人、保住權力、迫使烏克蘭就範的手段。

自1945年美國在日本廣島與長崎投下原子彈以來，就再也沒有任何國家膽敢走上核武這條路，深知此禁忌一打破，後果不堪設想。就理性面而言，普丁不會如此冒進，但從俄軍節節敗退、他下達部分動員令彌補兵力、在烏克蘭部分地區強行舉行偽公投等種種作為，不難料想，情勢益發不利的普丁，若被逼急了，不是不可能走極端。

核戰風險或可從美國態度趨於嚴肅，一窺端倪。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）25日接受電視訪問時表示，拜登（Joe Biden）政府對最新的俄國威脅「極度認真看待」，並警告莫斯科不要輕舉妄動，否則將面臨「災難性後果」。

專家指，真要動用核武的話，有兩種可能。一是透過陸海空其中一種方式，對烏克蘭軍事目標發射短程、低當量（low-yield）核彈，但效益難料。另一選項是選在一塊無人居住的地區或水體，如黑海，引爆核彈，作為「老子沒在怕的」的一種決心展示。

戰術核武的殺傷力約一公里，並不算大，卻可收「驚世」之效，從心理面與地緣政治面衝擊全世界。

華府刻正密切關注俄國核武火藥庫動態，24日的飛行器追蹤資料顯示，美國至少在俄國邊境部署了兩架RS-135s眼鏡蛇球（Cobra Ball）電子偵察機，倘若真有動靜，美方會第一時間獲悉。

拜登5月時表示，他正在思考，當普丁走投無路了，到底要如何終結這場戰爭？烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）原本對核武的恫嚇嗤之以鼻，但他25日接受CBS專訪時，似乎也不太確信了。「若是之前，肯定是虛張聲勢。但如今，恐怕會成真。」

延伸閱讀：
俄烏戰爭陷泥淖 普丁祭部分動員令 民眾急逃出國 機票飆到台幣近30萬
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