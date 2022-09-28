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【老蔣怎麼逃生】封閉半世紀 圓山飯店開啟西密道第二道門

圓山大飯店有東西兩側密道，為了70周年慶，再開西密道的另一扇神秘出口

By 台灣英文新聞－編輯
2022/09/28 19:31
圓山飯店西密道盡頭的第2道門 111年9月28日28日起開啟，讓民眾不用再猜，密道到底通往哪邊。 （圓山大飯店提供）

圓山飯店西密道盡頭的第2道門 111年9月28日28日起開啟，讓民眾不用再猜，密道到底通往哪邊。 （圓山大飯店提供） (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 綜合報導）老蔣時代建造的圓山地道，如今不再諱莫如深，台北圓山大飯店今（28）日宣布，將開啟西密道盡頭的另一道門，一層層剝開其神秘面紗。

根據圓山飯店，今次公開的門，封閉已50年，位於西側密道盡頭，外界對於該出口究竟通往何處，頗多傳言，從松山機場到總統府都有人揣測。圓山飯店董事長林育生則親自解開謎題－位於劍潭站附近的劍潭公園。

之所以再公開此道門，是為了慶祝圓山70周年。根據該飯店，2019年首度公開西密道，2021年再向世人揭開東密道的面貌，今年適逢圓山70年，除了日前針對總統行館限定開放參觀100日，如今再解密西翼地道第二道門，至此關於舊時代的秘密已逐一解開。

根據中央社，圓山飯店於1970在東西兩側各建了一條逃生通道，供前總統蔣介石緊急逃生之用。東密道全長67公尺，有84階梯，兩條密道的共通點是迂迴彎曲，避免逃生時遭後方追兵開槍。密道牆面凹凸不平，有助吸音，不利定位，此外，通道內更特製防爆燈，就算爆裂事件，也不至造成碎片飛濺。

至於東密道通往何處？先是日治時代台灣神宮原址、如今的秘境花園，接著通往圓山大飯店前總經理、蔣宋美玲外甥女孔令偉（人稱孔二小姐）的故居。註：孔令偉是宋美齡大姊宋靄齡與孔祥熙之女。

台北圓山大飯店成立於1952年，由蔣夫人所創，前臨基隆河，後倚陽明山，景觀壯闊，14曾宮殿式建築與紅柱金瓦，氣派恢弘，曾是造訪台灣的重要外賓下榻地點。欲前往者東西密道一探歷史者，可網路預約導覽

【老蔣怎麼逃生】封閉半世紀 圓山飯店開啟西密道第二道門
圓山飯店西密道第二道門開啟（圖／中央社）

【老蔣怎麼逃生】封閉半世紀 圓山飯店開啟西密道第二道門
圓山飯店東密道（圖／中央社）
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