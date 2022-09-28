串流巨頭還不夠 Netflix 芬蘭建工作室 打造手遊王國

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）面臨會員人數與收益下滑挑戰的影音串流平台巨擘網飛（Netflix），26日宣布將在芬蘭赫爾辛基打造自家的遊戲開發工作室，顯然欲將觸角伸向前景看好的遊戲市場。

根據CNN，專家稱Netflix眼光放得遠，懂得洞燭機先，深知依賴手機的現代人，益發願意花錢在手遊上。新工作室將由遊戲產業老手拉斯提加（Marko Lastikka）掌舵，他曾在知名遊戲公司美商藝電（Electronic Arts）與Zynga任職，資歷豐富。

Netflix在部落格中表示，新工作室將為全球數億用戶帶來沒有廣告干擾的電玩體驗。之所以選擇赫爾辛基，是因為該地「擁有全球最優秀的遊戲開發人才」。事實上，Netflix已進軍遊戲產業一年多，此前已收購了三家遊戲開發商，包括赫爾辛基的Next Games、加州的Night School Studio、德州的Boss Fight Entertainment。

目前Netflix共有32款遊戲，全球下載次數達3千萬次，可在Android與iOS手機或平板行動裝置玩。過去一個月以來，每天活躍玩家人數約163萬人，就其2億2千萬會員而言，占比可謂滄海一粟。要如何讓用戶也成為死忠遊戲玩家，還有得拚。