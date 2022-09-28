星級茶酒列車大啖和洋料理！台灣老字號大車輪新品牌「輪輪1976」插旗台北信義區

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台北50年老店大車輪集團首家百貨旗艦店「輪輪1976和食茶酒駅」以星級東方快車為靈感設計，打造復古且時髦的用餐環境，推出和洋料理及茶酒，已於台北市信義區新光三越A11開幕。

台北老店大車輪於1976年西門成立，繼以懷石料理插旗中山區之後，現首度進攻信義區推出新品牌「輪輪1976」，約佔地約90坪，為集團首家百貨旗艦店，已正式在新光三越A11的3樓開幕，延續大車輪本舖的經典標誌「火車」，「輪輪1976」整間店面的裝潢皆以列車的包廂造型為主，包含開放式及隱密式。



（圖/品牌提供）



（圖/品牌提供）

「輪輪1976」室內設計及菜單以大正時期浪漫風格為題，推出結合日式及西洋風味的料理，饕客可以坐進「星級東方特快車」內品嘗必吃的「海鮮酪梨塔最中寶盒」、「初六の二階刺身」、「炭火生蠔牛肉燒」等，更有系列解膩的茶調酒；店內3個包廂設有拉門較為隱密，且每個包廂皆以大車輪展店歷史來取名，例如 本町、榮町、濱町等，開放式包廂則有9個，座位數共108個。

除了和洋料理，也可品嘗傳統道地日式料理，包含以鮪魚泥、牛肉熔岩、干貝甜蝦和蟹肉海做為內餡的「炎上海苔一口壽司」; 「1976蝦蝦土鍋炊飯」堅持使用把生米、食材放入土鍋中直接炊熟的傳統做法的料理，生米在炊熟的過程中吸取大蝦與新鮮鮭魚卵鮮味與香氣，米飯爽脆濃厚並與鮮蝦與野蔬完美互補; 「鰻鰻胡麻手作麵」選用耗費一年製成的台南手工日曬麵，結合主廚自製的黑糖胡麻醬，搭配外觀看似鮭魚卵的小辣椒球，也是主廚親自從日本引進的小巧思，完美展現出日式職人手做精神。



「海鮮酪梨塔最中寶盒」以新鮮鮪魚混搭鮮酪梨蟹卵海味塔，佐以和菓子最中餅，做成日式風格新式漢堡，售價為新台幣$380元。（圖/品牌提供）



「初六の二階刺身」精選6種當季生魚片和海鮮，使用英式下午茶擺盤，售價為新台幣$1,280元。（圖/品牌提供）



1976蝦蝦土鍋炊飯，一份為新台幣$980元。（圖/品牌提供）

此外，系列特色茶調酒皆以日本地名為發想，包含京都南部的「伏見桃山城」，以野莓味琴酒及煙燻茶，結合葡萄柚與蜜桃類水果，喝到最後還能吃到果凍；取名位於日本栃木縣的世界遺產「日光東照宮」使用伏特加為基底、調入桂花、金萱茶，撒上些許檸檬皮，口味十分清爽；無酒精飲品「墨染寺」以酸甜桑椹果漿、甘甜的陳皮梅風味為主體，煙燻紅茶交錯氣泡口感，風味濃郁卻又順口。

值得一提的是，大車輪餐飲集團下一步著眼旅宿業，預計於大稻埕開設「輪飯店」(Lun Hotel)，將保留迪化街百年古宅建築原貌打造高端住宿品質，共7個房型，每一間皆有獨立的主題故事，取材自台灣百年時代記憶，將於明年動工，2024年開幕。



伏見桃山城。（圖/品牌提供）



日光東照宮。（圖/品牌提供）



「奈良公園」使用一般的mojito調配紫蘇葉跟綠茶。（圖/品牌提供）