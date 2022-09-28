台北君悅32週年感謝祭 9月底前主打週年專案每晚3988元起、餐飲消費3千2 玩總價32萬刮刮樂

台北君悅酒店自1990年9月21日開幕至今已屆32週年，為回饋賓客支持，自即日起推出一系列消費優惠，主題住房首推「歡慶台北君悅週年」專案，9月30日前入住，升等101景觀客房，每晚3,988元+15.5%起，週六加價693元，享翌日凱菲屋豐盛自助早餐兩客、加碼贈4吋「好事花生」蛋糕外帶，可累積凱悅天地會員點數及房晚，線上訂房：https://bit.ly/GHT_32ndRooms 或洽 (02) 2720 1234。

同一時間，館內凱菲屋、彩日本料理、雲錦中餐廳、漂亮廣式海鮮餐廳、Ziga Zaga 義大利餐廳、寶艾西餐廳、歡飲廊限時十天推出超狂餐飲刮刮樂，凡餐飲實際消費滿3,200元即贈刮刮樂一張，最大獎由台北君悅招待一桌免單！還有現金折抵3,200元、2,022元、921元獎項，或抽Baguette禮品烘焙坊美式咖啡買1送1或君悅臻選常溫麵禮2盒499元好禮二選一，活動至 9月30日，將送出總價值32萬獎項。

台北君悅總經理陳隆慶表示：迎接32周年到來，我們從第二季開始，與團隊一起完成許多重要專案的里程碑，逐步的重新建構品牌在國旅市場中的聲量與定位，亦積極的與各界結盟，從英國笑笑羊主題房、世界上最小的廚師Le Petit Chef、蝌蚪老師的藏寶箱住房至首度推出的常溫牛肉麵禮盒、7-11餐飲跨界合作、全亞洲獨賣哈利波特聯名商品，以及現正與北投大地酒店的住宿聯賣方案，不僅有效拓及新客群與詢問好評，也乘勝將館內最具優勢的餐飲及住宿服務，與消費者建立更忠實緊密的互動連結。

軍警醫護禮遇 – 住房8折、指定餐飲75折

感謝軍警醫護人員的付出！9月底前相關人員出示工作證件即享凱菲屋或彩日本料理自助餐全餐期75折。住房則推出「軍警醫護禮遇」專案，10月30日前官網預訂標準房價專案，週一至週四入住享當日房價8折，加贈嘉賓軒禮遇(含當晚Happy Hour及翌日凱菲屋早餐)，每房至多兩位，凱悅天地會員住宿期間同步享全館餐飲消費 85折。

凱悅天地會員獨享 – 住房雙倍、餐飲三倍積分回饋

11月15日前免費註冊成為凱悅天地會員，12月20日前於全球1,100多間凱悅集團酒店連續入住兩晚以上，即可獲得雙倍點數積分；另有超過65間度假村參與會員回饋活動，享雙倍累計房晚優惠。同一

時間，凡於台北君悅館內任一餐廳完成指定消費，即獲三倍累點，網羅凱悅天地會員探索美味。以上活動恕不得與其他優惠併用。

