首創「穆斯林端莊時尚線上快閃店」暨時尚走秀 亮麗登場

「穆斯林端莊時尚產業」規模預估2024年達到4,020億美元，為協助我國業者爭取龐大商機，經濟部國際貿易局推出「臺灣穆斯林端莊時尚線上快閃店」，今(27)日透過海內外直播亮麗登場，鎖定新南向、中東及非洲穆斯林國家，推廣我國化妝品及服飾共35個品牌。貿易局江文若局長親自出席揭幕線上快閃店，會中彩妝示範、時裝走秀讓現場近20位穆斯林國家駐臺大使及夫人驚艷不已。

「臺灣穆斯林端莊時尚線上快閃店」為臺灣首創以「穆斯林端莊時尚」為主題建置之短期全英文推廣網站，上架展示彩妝、髮膚保養及清潔與服飾等35家臺灣穆斯林時尚相關產品，期間至今年12月底，該平台亦提供產品導購功能，導引參觀者前往海外市場電商平台消費採購；買主亦可留下需求資訊後由外貿協會安排媒合洽談。

發表會活動全程於海內外國家線上轉播，打破地緣限制讓買主、穆斯林消費者及媒體於線上共襄盛舉。活動現場也邀請到合辦單位毛衣公會黃志賢理事長、商研院CDRI許添財董事長、駐臺單位等貴賓共襄盛舉。貿易局江局長表示，疫情下政府協助我商推廣海外市場不遺餘力，盼藉由本次活動推廣臺灣穆斯林友善形象，提升國際能見度。貿協王秘書長則提及，「穆斯林端莊時尚線上快閃店」為台灣第一個以「穆斯林端莊時尚」為主題建置之推廣網站，期以幫助我業者提升出口動能，創造商機。

快閃店開幕剪綵後以臺灣知名彩妝品牌1028經典產品示範完美眼妝，以中東為例，由於當地穆斯林需包頭巾，因此很重視眼妝的呈現；接著由臺灣知名品牌設計師沙布喇．安德烈(SABRA ANDRE)及潘怡良(GIOIA PAN)攜手馬來西亞、印尼等新銳設計師，進行模特兒走秀時裝發表；現場亦實體展示臺灣優質美妝保養品，知名企業如安妮絲薇（凍膜）、台塑生醫（保濕面霜）、昇宏（健髮產品）、十藝（精品面膜）、歐萊德（麥拉寧養髮液）、耐斯（山茶花系列護膚品）、采妍（1028彩妝品）、植享家(有機精油)等。

貿易局江局長更擔任一日店長，分享今年9月1日為「臺灣穆斯林端莊時尚線上快閃店」企業與海外買主媒合洽談之豐富成果，先前邀請到8國13位買主與我國美妝企業共洽談44場次，其中中東及北非最大B2B電商平台對於萃取天然椰棗的頭皮滋養液深感興趣；奈及利亞買主則針對護髮荷荷芭油及有機美白產品深入了解；荷蘭最大免稅店採購集團則獨家鍾愛珍奶系列面膜。

臺灣致力於創造穆斯林友善環境，讓國內外的穆斯林能放心選購優質的臺灣產品，也誠摯邀請全球穆斯林朋友及商務人士造訪臺灣，盼推廣清真產業同時行銷臺灣觀光。

現場貴賓合影，(左起)商研院CDRI董事長許添財、貿協王熙蒙秘書長、貿易局江文若局長以及毛衣公會黃志賢理事長。