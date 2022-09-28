ESG+綠能接軌國際大趨勢 國內第一檔ESG綠電ETF問世

受到近期聯準會堅定鷹派立場的影響，市場瀰漫悲觀情緒， 此時該如何投資，可以選擇綠色能源+ESG， 更能接軌國際投資大趨勢，今年以來也相對抗跌。 永續發展是全球共同的核心價值， 各國也陸續發布淨零排放或是碳中和目標， 呼應大型投資機構如挪威主權基金的動向，不只是ESG， 綠色投資更有助於永續發展目標，目前國內也有第一檔具備ESG概 念的綠能ETF—「富邦全球ESG綠色電力ETF」問世， 可說是現階段混沌不明市場中的一盞明燈。

ESG等永續投資概念，已蔚為國際投資潮流，而其中關於E的環境 部分，隨著全球極端氣候更讓減碳、淨零排放等議題持續升溫， 綠色能源發展趨勢也更受重視。全球知名的大型投資機構， 如挪威主權基金(全球最大國家主權基金)與日本政府退休基金(全 球最大的政府退休基金)，均有針對投資組合設立ESG的投資標準 或黑名單。其中挪威主權基金更於今年9/20公布氣候行動計畫， 將敦促投組中的企業，依照計畫來達成減少碳排放的目標， 並且將從碳排量最大的企業開始著手， 並將考慮撤出具有高氣候風險或欠缺氣候計畫的公司，目標是在20 25年前建立健全的系統，在氣候風險的曝險和機會上， 有更好的掌握與評估。

富邦全球ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出， 由於上兆美元規模的大型投資機構，引領企業朝向ESG與綠色投資 ，預期將會促進國際企業朝向減碳目標邁進，有助於加速能源轉型， 以及帶動全球綠色能源的發展與成長。 金管會銀行局副局長童政彰亦於9/20表示，近期國際有5大ES G趨勢「WATCH」須關注，其中Washing， 即是避免漂綠；Accounting， 是會計財務報表須誠實揭露；Testing， 是要求金融業要將氣候風險情境納入壓力測試。因此， 呼應上述大型投資機構如挪威主權基金的動向，不只是ESG， 綠色投資更有助於永續發展目標，綠色能源+ESG投資潮流， 更能接軌國際投資大趨勢。

富邦全球ESG綠色電力ETF追蹤指數為ICE FactSet全球綠能ESG指數，該指數由於較重視ESG並排 除具政治風險地區(中國/俄羅斯)，相較於一般非ESG之綠能指 數，波動相對較小，且今年以來截至9/22，ICE FactSet全球綠能ESG指數僅下跌13.6%， 全球主要市場指數如標普500指數、滬深300指數及那斯達克指 數等則分別下跌21.2%、21.7%及29.3%，ICE FactSet全球綠能ESG指數可說相對抗跌。洪珮甄建議，「 富邦全球ESG綠色電力ETF」於10/3起募集，在2050年 淨零排放兆元商機下，該ETF篩選具ESG評比之企業迎合規範與 國際潮流，鎖定全球大型企業掌握行業領先競爭力， 是小額投資人參與綠電投資的最簡便管道。

ICE FactSet全球綠能ESG指數 vs. 標普500指數、滬深300指數、那斯達克指數今年以來走勢表現

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：202 1.12.31~2022.09.22

註：指數資料為過去歷史表現，僅供參考，不代表未來走勢， 亦非本基金走勢及未來績效之保證。績效走勢回溯至2021. 12.31為基準日，採價格指數表現。