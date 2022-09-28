全國NO.1新北技職五連霸 榮獲教育部評選最高榮譽優等獎

教育部國民及學前教育署於日前公告「110年辦理技 術及職業教育獎勵案」，新北市為全國唯一榮獲最高榮譽優等獎五連 霸縣市，獲頒100萬元獎勵金。新北優質技職，更成就孩子於第5 2屆全國技能競賽的優異表現，青少年組金牌數為全國之冠，榮獲5 金、3銀、5銅、4位第四名、4位第五名，青年組4金、2銀、6 銅、4位第四名、3位第五名、11位佳作，總計51位獲獎。 教育局與金牌及銀牌選手代表今（28）日於市政會議獻獎。

市長侯友宜表示，新北技職獲獎五連霸的主因， 在於教育局成立全國唯一技職教育科，規劃優異的技職學習環境， 讓孩子得以適性發展。此外，自108年度起推動4年4億元的「P RIME贏得未來·技職人才」計畫，以札根、專業、跨域、 國際到創新技職5大面向，培養孩子的實作力、創新力與跨域力。此次獲獎的學生便是贏得未來的技職人才， 恭喜他們找到自己的未來。

5大面向中，在扎根技職方面，建置全國最多16所職業試探暨體驗 教育中心，更首創醫護類職探中心，全國唯一七大類到位；專業技職 方面，首創技職金手培訓及獎勵金， 每年技藝技能金手獎人數創歷年新高， 其中技能競賽青少年獲獎全國最多；國際技職為培養接軌國際的技職 人才，首創「動手做學英文」技職雙語政策，培養超過50位技職雙 語師資，成立全國唯一技職雙語教師諮輔團，推動校校邁向國際化， 更是全國唯一全面公私立技職學校皆推動雙聯學制及獨創國際技職領 袖人才培訓計畫，也是公立技高全數通過國際學校獎( International School Award,ISA)認證之唯一縣市。

此外，跨域技職面向媒合產學合作每年超過500家，2019年至今 企業支持經費達一億元，強化產學合作共同培育人才；創新技職面向 首創開辦八年一貫珠寶金工班，銜接鶯歌國中、 鶯歌工商及景文科技大學培育在地金工人才， 每年結合民間單位辦理「新北創客季」等百場系列活動， 且獲得親子天下創新100中，唯一縣市以「新北創客社群」 獲獎之殊榮。

教育局表示，新北市技職教育以50項全國第一和全國首創教育政策 與作為，提供孩子適性發展的教育環境。同時， 積極為新北技職孩子創造多元學習資源，獨家推動三級培訓及6種技 職競賽人才育成策略，首創加碼獎勵金激勵孩子及指導教師， 參加國際技能競賽學生最高可得120萬、教師40萬元， 每年補助逾千萬，協助五大類技藝及技能競賽超過百名選手， 引領新北技職邁向國際。

照片來源：新北市教育局提供